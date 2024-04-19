«Для танков дороги не нужны» 19.04.2024, 19:32

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Почему в Беларуси будет ухудшаться качество дорог.

Руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин объяснил, почему в Беларуси будет ухудшаться качество дорог.

— Согласно планам на 2024 год, на строительство, реконструкцию и ремонт дорог из дорожного фонда хотят потратить почти 2 млрд рублей. Но по доходам туда предполагается привлечь 800 млн рублей, то есть деньги есть только на 40% расходов в этом году, — отметил Владимир Ковалкин в Обычном утре. — Открытым остается вопрос, где взять еще 60%.

Раньше эти 60% составляла разная иностранная помощь. Больше всего помогал, например, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), за счет средств которого строили все основные сквозные белорусские магистрали.

Теперь будут вынуждены где-то искать эти 60%. Вот так: планы есть, а денег нет.

И Россия вряд ли будет помогать делать дороги в Беларуси. Россия воюет, ей нужны железки для убийства людей. Такие заказы они здесь размещают и под них готовы давать инвестиции. А дороги им в Беларуси ни к чему, для танков дороги не нужны.

При этом экономист уточнил, что белорусы продолжают платить транспортный налог.

— Согласно последней статистике, которая есть в общем доступе, за 2022 год по транспортному налогу белорусы заплатили на 50% больше, чем годом ранее.

Это говорит о том, что проблема не в людях. Это белорусский режим привел к тому, что упали объемы торговли и экономики, что погранпереходы закрывают и Беларусь лишается своего главного преимущества — географического положения. Уходят перевозчики, падает трафик, соответственно, падают доходы.

Уходят международные фонды и структуры, которые раньше на льготных и достаточно выгодных условиях предоставляли кредиты для строительства новых дорог.

До 2020 года действительно много денег тратилось на строительство дорог. Были построены скоростные трассы в областные центры, сквозные трассы из Вильнюса в Гомель и дальше в Киев. Планировалось сделать капитальный ремонт трассы М1 Брест-Москва и других дорог национального значения, — рассказал Ковалкин.

В то же время он отметил, что дорогам регионального и местного значения и ранее уделялось гораздо меньше внимания и объяснил почему.

— В любом авторитарном, административно регулируемом государстве, в первую очередь, деньги всегда идут на показуху, то есть на самые главные дороги. На остальное — по остаточному принципу.

И если вы посмотрите на белорусские дороги, то чаще всего самые лучшие — это и есть межгосударственные дороги для транзита. Дороги, которые связывают крупные города и регионы, уже похуже. А местные, там, в какую-то деревню или из нее в большой населенный пункт, самые плохие. Там, как правило, нищета, и в лучшем случае ямочный ремонт.

В сельсоветах, куда государственные деньги не доходят в принципе, повсеместная практика — попросить за счет местного колхоза что-то подсыпать, подравнять, чтобы не утонул трактор.

Ситуация с деньгами вряд ли улучшиться в дальнейшем. Поэтому, думаю, чиновники выкрутятся привычным путем — традиционно будут пускать пыль в глаза. А именно из каких-нибудь резервов сделают ямочный ремонт, приедет Лукашенко, покажут ему этот отремонтированный участок дороги.

До решения проблем обычных людей не дойдет, — полагает эксперт.