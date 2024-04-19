«Сколько можно издеваться над людьми?» 2 19.04.2024, 19:59

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Брестчане огромные очереди в поликлиниках и путаницу с талонами.

В понедельник (15 апреля) в сети появилось видео с огромными очередями за талонами в кобринской детской поликлинике. Но даже отстояв ее, попасть к специалистам на неделе вряд ли получится. Местные жители утверждают, что очередь к таким врачам как окулист, лор и невролог растягивается от трех недель до месяца.

Комментарий главврача кобринской центральной районной больницы в местной районке появился только 19 апреля. По словам Николая Брашко, длительное ожидание приема к такому узкому специалисту, как педиатр-офтальмолог, объясняется «очень большой нагрузкой». В смену он принимает до 70 человек.

«Запись к узким специалистам ведется при личном обращении в поликлинику, по телефону или через интернет. Однако население в большинстве предпочитает обращаться лично. Дело усугубило еще тот факт, что данный врач до 15 числа находился на больничном», — пояснил Николай Брашко.

Интересно, лор и невролог тоже были на больничном?

Но это не единственная история с талонами в медучреждениях Брестчины. В государственной газете другого района опубликовали обращение жителя Каменца, в котором он просит узнать, «когда в поликлинике будет порядок с талонами».

«Принимал один хирург, а талоны выдавали на двоих, получалась путаница: на одно и то же время по два талона, на следующий день — та же история. Ну, пусть врач принимает один, так и талоны выдавали бы к одному врачу. Сколько можно издеваться над людьми? К хирургу всегда очередь, так еще и сами проблему создают. И это не первый раз такое!»

Главврач каменецкой районной больницы Иван Карасинский ответил, что «описанная выше ситуация возникнуть просто не могла». Он предположил, что талоны были выданы на одно время, но к двум врачам и в разные кабинеты. Также, возможно, один из специалистов был вызван, к примеру, на срочную операцию или в приемный покой.

«Получается, люди просто не посмотрели в свои талоны. Нередко такая невнимательность приводит к казусным ситуациям, к которым медрегистраторы не имеют никакого отношения», — написали в местной районке, намекнув, что в возникновении проблемы виноваты сами пациенты.

В конце статьи автор спросила у главврача про слухи о скором закрытии роддома, на что получила ответ: «Родильное отделение не закрывается! Так что рожайте на здоровье!».

Учитывая аховую ситуацию с талонами и нехваткой врачей в целом по стране, это очень «дельный» совет.