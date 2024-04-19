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Генсек НАТО одобрил удары Украины по России

  • 19.04.2024, 20:16
Генсек НАТО одобрил удары Украины по России
Йенс Столтенберг

Также Альянс передаст Киеву новые системы ПВО.

Страны НАТО предоставят Украине дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, это произойдет уже в ближайшее время. Решение приняли министры обороны стран блока на заседании Совета НАТО — Украина.

Столтенберг отметил, что члены Альянса провели инвентаризацию своих систем ПВО и пришли к выводу, что могут передать часть из них Украине, не ставя под угрозу собственную безопасность. Речь идет не только об американских зенитных ракетных комплексах Patriot, но и о франко-итальянских SAMP/T. Конкретные цифры Столтенберг не привел.

В то же время страны НАТО, у которых нет доступных систем ПВО, обещали предоставить средства на их покупку для Украины, добавил он. Также Киев получит запчасти и ракеты для уже имеющихся у него установок.

Столтенберг вновь повторил, что НАТО считает законными удары Украины по военным целям в глубине территории России. «Мы должны помнить, что это. Это война, агрессивная война России, которая атаковала своего соседа… У Украины есть право на самооборону. И оно включает удары по законным военным целям за пределами Украины», — отметил он. Например, Столтенберг считает оправданным то, что ВСУ сбивают самолеты, которые Россия использует для запуска ракет по Украине.

В последние месяцы Киев просит западных союзников как можно быстрее помочь ему укрепить ПВО страны в связи с тем, что Россия активизировала удары по украинским городам и вновь начала выбирать в качестве целей объекты энергетической инфраструктуры. Так, весной были уничтожены две крупные тепловые электростанции: Змиевская ТЭС в Харьковской области и Трипольская ТЭС — в Киевской.

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