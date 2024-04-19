Генсек НАТО одобрил удары Украины по России 19.04.2024, 20:16

Йенс Столтенберг

Также Альянс передаст Киеву новые системы ПВО.

Страны НАТО предоставят Украине дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, это произойдет уже в ближайшее время. Решение приняли министры обороны стран блока на заседании Совета НАТО — Украина.

Столтенберг отметил, что члены Альянса провели инвентаризацию своих систем ПВО и пришли к выводу, что могут передать часть из них Украине, не ставя под угрозу собственную безопасность. Речь идет не только об американских зенитных ракетных комплексах Patriot, но и о франко-итальянских SAMP/T. Конкретные цифры Столтенберг не привел.

В то же время страны НАТО, у которых нет доступных систем ПВО, обещали предоставить средства на их покупку для Украины, добавил он. Также Киев получит запчасти и ракеты для уже имеющихся у него установок.

Столтенберг вновь повторил, что НАТО считает законными удары Украины по военным целям в глубине территории России. «Мы должны помнить, что это. Это война, агрессивная война России, которая атаковала своего соседа… У Украины есть право на самооборону. И оно включает удары по законным военным целям за пределами Украины», — отметил он. Например, Столтенберг считает оправданным то, что ВСУ сбивают самолеты, которые Россия использует для запуска ракет по Украине.

В последние месяцы Киев просит западных союзников как можно быстрее помочь ему укрепить ПВО страны в связи с тем, что Россия активизировала удары по украинским городам и вновь начала выбирать в качестве целей объекты энергетической инфраструктуры. Так, весной были уничтожены две крупные тепловые электростанции: Змиевская ТЭС в Харьковской области и Трипольская ТЭС — в Киевской.