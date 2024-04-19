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Орбан: Запад находится в одном шаге от отправки войск в Украину

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  • 19.04.2024, 22:25
  • 3,126
Орбан: Запад находится в одном шаге от отправки войск в Украину
Виктор Орбан

Премьер Венгрии заявил, что в Европе доминируют «провоенные настроения и логика войны».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу, 19 апреля, заявил, что страны Запада находятся в шаге от того, чтобы отправить войска в Украину.

Об этом сообщает Magyar Nemze.

По его словам, в Европе доминируют «провоенные настроения и логика войны».

«Я вижу подготовку к войне повсюду, со стороны каждого. Генеральный секретарь НАТО хочет учредить миссию НАТО в Украине, а европейские лидеры уже втянулись в войну», — сказал Орбан.

Он добавил, что страны Европы считают российскую агрессию против Украины собственной войной.

«Мы находимся в одном шаге от того, чтобы Запад отправил войска в Украину. Это военный водоворот, который может утянуть Европу в пропасть», — сказал Орбан.

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