В Румынии поставили на место Захарову 5 19.04.2024, 22:40

3,786

Мария Захарова

После обвинений в «отмене» русской культуры

Министр культуры Румынии Ралука Цуркан отреагировала на обвинения пресс-секретаря российского МИДа Марии Захаровой, которая обвинила Бухарест в намерениях «запретить российскую культуру».

Об этом, как сообщает «Европейская правда».

Возмущение Захаровой вызвало решение Министерства культуры Румынии запретить показ в кинотеатрах Бухареста двух пропагандистских российских фильмов – «Время первых» и «Вызов» – о достижениях Москвы в космосе.

Тогда Цуркан написала, что показ в государственных кинотеатрах Румынии «фильмов, профинансированных российским государством с явно пропагандистской целью», во время полномасштабного российского вторжения в Украину недопустим.

Накануне на своей пресс-конференции Захарова назвала решение румынского Минкульта «типичным проявлением так называемого обнуления российской культуры, которое вписывается в общую картину действий Запада».

На это Ралука Цуркан ответила в Facebook, напомнив спикеру российского МИДа, что Румыния самостоятельно определяет свою политику в культурной сфере, «за пропаганде государств-агрессоров не место в государственных культурных учреждениях».

«Прискорбно, что признанная российская культура приравнивается к международным пропагандистским фильмам, финансируемым российским правительством», – подытожила она.