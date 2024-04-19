Британия представила новый боевой танк Challenger 3 19.04.2024, 23:55

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Это первый полностью британский танк за 22 года.

Министерство обороны Великобритании и компания Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) представили первый образец нового боевого танка типа Challenger 3 (CR3). Об этом сообщается на странице британского ведомства в соцсети X.

This is the first fully British built tank in 22 years - the Challenger 3 🇬🇧



Cutting-edge upgrades are now underway in Telford to make this the most lethal tank in @BritishArmy history - giving our soldiers the firepower they need to defend Britain. pic.twitter.com/S7pyffG8zx — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) April 18, 2024

«Это первый полностью британский танк за 22 года - Challenger 3», - говорится в сообщении.

В городе Телфорд сейчас проводят модернизацию машины, чтобы сделать этот танк самым смертоносным в истории британского войска.

«Этот танк обеспечит нашим военным огневую мощь, необходимую для защиты Великобритании», - считает министерство.

Отметим, что контракт между минобороны Британии и компанией Rheinmetall BAE Systems Land на сумму 800 миллионов фунтов стерлингов, заключенный в 2021 году, предусматривает поставку британской армии 148 модернизированных, полностью оцифрованных боевых танков с 2027 года.

Танки будут оснащены:

новым 120-мм гладкоствольным орудием, использующим самые современные, доступные во всем мире боеприпасы;

новым набором прицелов, предоставляющим командиру танка расширенные возможности прицеливания на день и ночь;

новой броней;

системой активной защиты;

башней, которую можно установить на танки стран-союзников и партнеров.

Танки Challenger 3 также будут иметь значительную мобильность благодаря обновленному двигателю и новой гидрогазовой подвеске.