F-16 смогут бить по территории РФ 4 2.04.2024, 7:39

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Американский ас раскрыл важные детали.

В случае получения F-16, Украина сможет использовать новые самолеты по своему усмотрению, заявил экс-пилот Воздушных сил США Дэн Хэмптон, которого называют «самым смертоносным пилотом F-16».

«Разговоры о «красных линиях» – это немного смешно, особенно в этом контексте. Вы можете использовать самолеты и оружие так, как вам нужно», - подчеркнул он, отвечая на вопрос «24 Канала» о вероятности ударов с помощью F-16 по территории РФ.

По его мнению, у ВСУ будет несколько способов усложнить пребывание россиян в оккупированном Крыму.

«F-16 вполне способен поразить все те цели (в Крыму, - ред.). Во-первых, вы должны контролировать небо над зоной боевых действий – это означает преимущество в воздухе и возможность сбивать МиГи и Сушки», - пояснил американский пилот в отставке.

Он уверен, что вместе с предыдущим опытом боевых действий в Украине это будет огромным приобретением для Воздушных сил.

«Думаю, что как только пилоты и самолеты будут на месте и уже будут выполнять задачи, все изменится и для России, и для Украины», - добавил Хэмптон.

F-16 в Украине

Первые американские самолеты F-16 появятся в небе Украины ориентировочно в июне В 2024 году, писало издание Foreign Policy. Отмечалось, что 12 пилотов Воздушных сил ВСУ должны завершить обучение управлению западными истребителями F-16 до конца финансового года в США.

По словам спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната, Украина уже работает над адаптацией своей инфраструктуры под этот истребитель.

«Я, пожалуй, только тем и занимаюсь, что комментирую или опровергаю то, что говорят разные политики за океаном, в Европе и у нас в Украине относительно сроков возможной передачи, обучения, подготовки инфраструктуры и тому подобное. Единственное, что могу подтвердить - действительно есть план действий, он проходит, самолеты готовы передать наши партнеры Украине», - отметил Игнат.