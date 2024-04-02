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«Свекровь такую схему любит»

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  • 2.04.2024, 8:28
  • 5,238
«Свекровь такую схему любит»

Белорусов предупредили о массовом виде «мошенничества».

Белоруска выложила ролик о «новом виде мошенничества» в TikTok и собрала более 1,4 миллиона просмотров. Многие комментаторы узнали в «жертвах» мошенничества себя.

Видео белоруски о «новом виде мошенничества» за сутки завирусилось в TikTok и собрало свыше 600 юмористических комментариев.

Пользователи соцсети не поскупились на реакции и рассказали, как попадались «на удочку» подобных мошенников.

«Это не новый, я впервые на их удочку попался лет десять назад…», — написал под роликом один из пользователей.

«У меня свекровь такую схему любит», — еще один комментарий под видео.

«И ведь мошенничество ежегодно — сезонное», — посмеялся еще один комментатор, а другой добавил:

«И никто ничего не может с этим сделать».

@vlushchinskaya Не ведитесь на это🤣 #деревня #отдых ♬ оригінальний звук - Anna Duboshey

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