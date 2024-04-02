«Свекровь такую схему любит»2
- 2.04.2024, 8:28
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Белорусов предупредили о массовом виде «мошенничества».
Белоруска выложила ролик о «новом виде мошенничества» в TikTok и собрала более 1,4 миллиона просмотров. Многие комментаторы узнали в «жертвах» мошенничества себя.
Видео белоруски о «новом виде мошенничества» за сутки завирусилось в TikTok и собрало свыше 600 юмористических комментариев.
Пользователи соцсети не поскупились на реакции и рассказали, как попадались «на удочку» подобных мошенников.
«Это не новый, я впервые на их удочку попался лет десять назад…», — написал под роликом один из пользователей.
«У меня свекровь такую схему любит», — еще один комментарий под видео.
«И ведь мошенничество ежегодно — сезонное», — посмеялся еще один комментатор, а другой добавил:
«И никто ничего не может с этим сделать».
@vlushchinskaya Не ведитесь на это🤣 #деревня #отдых ♬ оригінальний звук - Anna Duboshey