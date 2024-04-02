В Бресте продается квартира «для динамичного человека, идущего в ногу со временем» 2 2.04.2024, 11:29

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Узнали, что имелось в виду.

В трехкомнатной квартире повышенной комфортности сделан современный и качественный ремонт. Но без любопытных нюансов не обошлось, отмечает bgmedia.site.

Новая «трешка» расположена на тринадцатом этаже 18-этажного дома 2023 года постройки на улице Гоголя в Бресте. Как во многих современных квартирах здесь планировка полуоткрытого типа, состоящая из гостиной-кухни, двух спален, раздельного санузла и двух лоджий. Центральное место занимает просторная гостиная-кухня.

Интерьер в этой зоне украшает большая экстравагантная люстра. Она похожа на китайскую лиану — глицинию. Но это еще не все акценты в этой комнате. После люстры внимание на себя перетягивает сначала зеленый диван, а потом стулья горчичного цвета. Затем взгляд начинает скользить по золотистой фурнитуре, которая перекликается с позолоченными светильниками и элементами декора.

Тоже самое можно наблюдать как в спальнях, так и в ванной комнате. Акценты с позолотой здесь повсюду.

Как пишут в объявлении, на кухне встраиваемая бытовая техника марки Bosch, а также множество функциональных вместительных шкафчиков. Из техники — варочная поверхность, духовой шкаф, вытяжка, микроволновая печь и посудомоечная машина. Также есть фильтры очистки воды.

Как пишут в объявлении, обстановка полностью соответствует комфортному образу жизни, заряжая при этом мощной энергетикой.

«Для динамичного человека, идущего в ногу со временем, его квартира — настоящий источник сил и вдохновения!».

Из приятных бонусов — есть кондиционер, а также подогрев пола в кухне и на лоджии. Кроме этого в квартире предусмотрены различные сценарии освещения, которые позволяют менять атмосферу комнат в зависимости от настроения, задач и времени суток. Окна ориентированы на разные стороны. Общая площадь жилья составляет 87,8 кв. м.

За свое «уникальное предложение» хозяин просит $238 000.