«В Калининграде был неприятный вопрос» 2 2.04.2024, 12:28

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Истории белорусов о поездках через третьи страны.

Закрывающиеся погранпереходы на границе с ЕС, стресс от очередей и погранконтроля, избирательных проверок и потенциальных проблем побуждают белорусов-релокантов искать альтернативные пути домой. Чтобы сделать паспорт, решить вопросы с имуществом, повидать близких.

Сайт devby.io cобрал истории о том, как айтишники возвращались в Беларусь через третьи страны.

Через Калининград

— Нужно было решить вопрос с недвижимостью. Автобус Гданьск-Минск едет очень долго. Поэтому ехал автобусом до Калининграда, потом самолетом до Минска и тем же путем назад.

Время прохождения польско-российской границы зависит от числа украинцев в автобусе: примерно полчаса на каждого. Они (украинцы) пишут какие-то бумаги, и каждого потом допрашивают.

Транспортные компании стараются пересадить пассажиров, прошедших погранконтроль, на автобусы, в которых есть места и которые едут раньше, но сами ждут до последнего пассажира. И это может занять очень много часов. Есть вероятность, что пограничники выпустят пассажира пешком, тогда можно вызвать такси до Калининграда, если есть российские деньги. Поездка не сильно дорогая, приложение показывало что-то между 1000 и 1500 RUB (11−16 долларов).

На обратном пути украинцев тоже проверяют тщательнее, чем остальных, но уже не так долго. Их просят идти первыми, чтобы не задерживать остальных, однако уже не допрашивают, а просто держат в несколько раз дольше у стойки. Несмотря на это, прохождение российской границы все равно заняло 3−4 часа: просто постоянно где-то стояли бессмысленно, впереди никого не было. Польскую прошли достаточно быстро.

О полете Калининград — Минск особенно рассказывать нечего: на российской стороне пограничный контроль в обе стороны, сравнительно долгий. Люди в форме сканировали паспорта и задавали вопросы: куда лечу, зачем, чем занимаюсь в Польше. Штампов не ставили. Пристрастия не заметил.

С белорусской стороны контроль был только перед вылетом из Минска, лайтовый. Паспорта проверяли, но в целом там не было ощущения прохождения границы.

Единственный неприятный момент — по прилете в Калининград пограничница довольно агрессивно спросила, есть ли причины, по которым не мог пересечь белорусскую границу. Объяснил, что в северную часть Польши так ближе, и вообще на границе с Беларусью можно стоять сутки и больше. После этого ее тон поменялся на более спокойный, других происшествий не было.

Через Белград

— В начале марта я ездила из Европы в Минск через Белград и Москву. С рейсом AirSerbia никаких проблем, кроме цены (она очень высокая) и самого факта, что летишь в РФ.

Прилет в Шереметьево. Паспортный контроль для неграждан РФ двигается очень-очень медленно. Мужчин-украинцев часто отправляют на дополнительные проверки. Меня как девушку с беларусским паспортом пропустили быстро, спросили только, откуда прилетела.

В Москве ожидаемо не работают платежные карты, так что нужно иметь либо друзей в РФ, либо наличные российские рубли. И частичную слепоту, чтобы не замечать баннеров на улицах.

Из Москвы в Минск — на скоростном поезде РЖД. При покупке билета надо указать данные паспорта. Посадка в поезд тоже по паспорту, причем проводники проверяют, чтобы все совпадало. Если что-то не так, они делают фото паспорта и куда-то отправляют для исправлений. Пограничников или каких-то дополнительных проверок на пути в моем случае не было.

Я приезжала обменять паспорт. Старому оставалось четыре месяца, а альтернативы не было, так как в моей стране нет успешных кейсов выдачи трэвел-документов белорусам. Заказала биометрический, так как по ускоренной процедуре он делается на два дня быстрее и при подаче в ОГИМ старый паспорт не забирают.

В ОГИМ все прошло штатно, ничего неожиданного. На подачу на биопаспорт приносишь с собой только старый паспорт и подтверждение оплаты (или платишь на месте через ЕРИП). Анкету заполняет сотрудник, с заявителя — лишь подпись, отпечатки пальцев и цифровое фото. Паспорт был готов через два дня (по ускоренным нормативам — пять), но из-за выходных я забрала его только на пятый. В четверг подалась, во вторник забрала.

На вылете из Москвы я показала российским пограничникам новый биопаспорт, но они попросили еще и белорусскую ID-карту. Может быть потому, что в биометрическом нет кириллического имени.

Через Дубай

— Приезжала в Беларусь в январе. Летела рейсом Дубай — Домодедово, потом поездом в Минск. Обратно такой же путь через две недели.

В аэропорту погранконтроль прошел быстро: смотрели паспорт, но не видела, что конкретно. Спросили откуда лечу и отдали паспорт. Передо мной стоял гражданин Украины, его сразу увезли, как нам сказали, в другой аэропорт, где более серьезный досмотр. Не знаю, правда это или нет, но сказали, что туда всех украинцев отправляют вне зависимости от аэропорта прибытия.

Еще передо мной была пара — русская и эстонец, которые вместе живут в России. Россиянку пропустили сразу, а эстонца отправили на разговор. Отпустили быстро.

На обратном пути спросили, куда лечу и что я там забыла. Сказала, что живу, больше вопросов не было. Про цель визита в Россию не спрашивали.

При посадке в поезд (обычный, не «Ласточка») в Москве проводник сказал: «В следующий раз при бронировании билета пишите также отчество». После отправки он пришел в купе и выписал отчество из паспорта.

По пути из Минска (ехала уже «Ласточкой») про отсутствующее отчество никто ничего не сказал. По составу проходили российские пограничники, но ни у кого документы не смотрели.

В Москву приехали вовремя и без приключений.

Через Казахстан

— У меня перед возвращением домой этой зимой были дела в северных областях Казахстана плюс нужно было проведать друга в Москве, поэтому маршрут в Минск проложил через казахстанско-российскую границу.

Если у «Белавиа» нет акции, то так в общем и дешевле, и в некотором смысле удобнее: до приграничных российских региональных центров ходят так называемые такси (просто частники, которые набирают полный салон пассажиров и развозят по адресам), а внутренние российские рейсы, как правило, недорогие. Кстати, билеты на российских сервисах можно покупать картой «Белкарт» (банки предлагают и цифровые).

«Такси» привозит прямо в аэропорт, оттуда — самолеты в Москву, Санкт-Петербург или же с пересадкой в Минск.

Границу «таксисты» обычно проходят быстро, рейсовые автобусы, бывает, задерживаются из-за пристрастного отношения к гражданам Центральной Азии (неказахстанцам), которые едут через РК транзитом. Нашей машине повезло — приехали ночью на пустую заставу. Погранконтроль, впрочем, был не очень приятный: и казахстанца, и россиянина заинтересовал мой маршрут перед прилетом в Казахстан, российский пограничник, кажется, к тому же отсканировал мою шенгенскую визу.

Дальше — просто. Ожидание рейса в аэропорту и приземление в Москве.

Из Москвы в Минск можно доехать не только поездом или автобусом, но и маршруткой или даже попуткой. На границе россияне тормозят любой автотранспорт, но совсем ненадолго.

Я после пары дней в Москве уехал в Минск маршруткой. Наш минивэн остановили на трассе буквально на две минуты: российский пограничник заглянул в салон и попросил всех раскрыть паспорта. Мельком глянул, не беря в руки, и отпустил. Кажется, их основная задача — убедиться, что все пассажиры беларусы или россияне (гражданам третьих стран пересечение границы РФ-РБ по земле запрещено).

Проверка автобусов, слышал, занимает 10−15 минут, но, говорят, что пограничник может подойти не сразу, и тогда автобус ждет.

Из забавного: в машине со мной ехала девушка-москвичка — в минский аэропорт. Она не сказала, куда летит, заметила лишь, что для нее полет из «Минск-2» — самый дешевый и быстрый вариант.