В некоторых банкоматах Минска поменялась система выдачи 2.04.2024, 13:44

Не забудьте забрать деньги.

В Минске замечены банкоматы, которые при снятии наличных выдают сначала карту, а потом деньги. В частности, так начали работать банкоматы «Альфа-Банка». Это отличается от привычного сценария, где человек снимает купюры, а потом может сделать другую операцию или забрать карточку. Это какой-то сбой? Можно ли забыть деньги? Спросили у банка, с чем связано изменение.

Как объяснили журналисту Onlíner в «Альфа-Банке», там заметили, что люди, снимая деньги в банкомате, часто забывают в нем свою карту. Тогда клиент остается без нее на какое-то время, а банку приходится тратить дополнительные ресурсы на извлечение карт.

— Мы решили исправить эту ситуацию и первыми на рынке изменили процесс — сначала клиент забирает свою карту, а после этого уже деньги, за которыми, он собственно и пришел. Важно подчеркнуть, что для клиентов на экране несколько раз воспроизводится соответствующий текст о том, что нужно забрать и карту, и деньги. С момента введения нового алгоритма количество забытых карт удалось сократить втрое.

Несколько банкоматов этого банка еще работают по старой схеме, но в ближайшее время их планируют заменить на новые и собираются увеличить число таких банкоматов по стране.

Также в «Альфа-Банке» напоминают, что снять наличку можно еще и по смарт-часам и кольцам с NFC-чипом.