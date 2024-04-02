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17-летний житель Волковыска повредил за ночь 11 авто

  • 2.04.2024, 14:15
  • 2,752
17-летний житель Волковыска повредил за ночь 11 авто

Видео.

В ночь на 10 марта в Волковыске несовершеннолетний повредил 11 автомобилей. Как сообщили в УВД Гродненского облисполкома, 17-летний парень вместе со своим знакомым гулял по улице Жолудева.

На одной из парковок он начал срывать с автомобилей, стоящих без нарушения ПДД, щетки задних стекол. Его друг некоторые щетки складывал в свой рюкзак, а некоторые — выбрасывал.

В милиции мотивы своих действий парни пояснить не смогли. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.

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