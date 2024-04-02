Симоньян занервничала из-за нового подозрения СБУ 2.04.2024, 15:23

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Пропагандистка принялась искать для себя «смягчающие обстоятельства».

Получив подозрение СБУ в связи с призывами к убийствам украинских детей, российская пропагандистка Маргарита Симоньян начала апеллировать к тому, что она сама «мать».

Сторонница кремлевского режима полагает, что этот факт является в ее случае «смягчающим обстоятельством».

По мнению Симоньян, ее возможная ликвидация могла бы вызвать сочувствие со стороны мировой общественности, поскольку она является «многодетной матерью», и именно для того, чтобы этого не произошло, украинская спецслужба якобы и пытается ее дискредитировать своими обвинениями.

«Заранее мастерят себе оправдание, если меня все-таки грохнут… Как-то вроде несимпатично убивать многодетную мать. А если повесить на нее призывы к убийствам детей — то вроде симпатичнее», — написала она у себя в соцсетях, явно пытаясь вызвать этой манипуляцией хоть какое-то сочувствие к своей персоне.

А еще Симоньян считает, что таким образом Украина закрывает для нее цивилизованные страны, в которые она якобы и так не собиралась, поскольку «очень любит» родной Краснодарский край.

При этом, взывая между строк к «гуманности», сама пропагандистка к какому-либо состраданию к другим людям, очевидно, не готова.

Так, на днях она поддержала пытки и расправы российских силовиков над людьми, которых власти РФ обвинили в тех или иных преступлениях.

В качестве примера Симоньян привела случай с отрезанием уха одному из подозреваемых в нападении на «Крокус Сити Холл».

«Мы очень надеемся, что тому парню, который отрезал это ухо, ничего за это не будет… Поверьте мне, подавляющему большинству наших с вами сограждан есть о чем горевать… Понимаете? Здесь вам не Норвегия», — заявила пропагандистка.

Напомним, следователи СБУ сообщили Симоньян о подозрениях по сразу четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 442 (геноцид);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 3 ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

За это ей грозит до 10 лет лишения свободы.