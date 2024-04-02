Новая реальность: зарплата в 10 000 евро уже не редкость в Литве 2.04.2024, 15:39

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Зарплаты выросли не только у руководителей, но и у работников других категорий.

Зарплата 10 000 евро «на бумаге» кажется - мечтой но на самом деле такие зарплаты все чаще можно увидеть в объявлениях. Об этой ситуации на рынке труда рассказывают журналисты телеканала LNK.

Представитель портала CV-Online LT Рита Каравайтене сказала, что несколько лет назад предложение зарплат в 10 000 евро было редкостью, сейчас ситуация изменилась.

«Объявления, в которых предлагают зарплату 10 000 евро - не редкость. Сейчас их несколько, но каждый месяц бывает по несколько таких вакансий. Это большой прорыв», – сказала специалист.

По ее словам, чаще предлагают зарплаты в размере 4000-8000 евро.

«Таких объявлений бывают десятки и даже сотни», – сказала представитель CV-Online LT.

«Такие зарплаты предлагают руководителям – генеральным директорам, главам компаний. Кроме того, начальникам отделов, техническим директорам, главам в сфере ИТ, финансов. Рядом стоит сфера ИТ - архитекторы ИТ, инженеры ИТ, главы команд ИТ – тут также предлагают большие зарплаты», – перечисляла Каравайтене.

Она сказала, что зарплаты руководителей особенно высокие в нескольких секторах.

«Это транспортные компании, энергетические компании, финансовые, телекоммуникационные, банки, фармацевтические компании. В этих сфера больше всего таких предложений», – заметила она.

Зарплаты зависят и от размеров компаний.

«Чаще такие зарплаты платят крупные компании. Необязательно там работает 1000 человек. Примерно 50-250 – в таких компаниях зарплаты выше», – сказала собеседница.

По ее словам, в последнее время зарплаты выросли не только у руководителей, но и у работников других категорий.

«В последнее время увеличились зарплаты и у неквалифицированных работников. 10% рост был в среднем, а в случае с неквалифицированными и больше 10%. Возможно, быстрее росли зарплаты у специалистов среднего звена, опытных специалистов, рост их зарплат был примерно таким же, как у руководителей», – сказала Каравайтене.

«В первую очередь, это компетентные люди в сферах, где не хватает работников, где высокий спрос и небольшое предложение. Например, высокий спрос на работников в сфере медицины, тут и квалификация нужна более высокая, в этой категории росли зарплаты, но росли зарплаты и у неквалифицированных работников – ведь на них тоже большой спрос. Росли зарплаты в сфере это и строительный сектор, и сектор финансов, администрирование, человеческие ресурсы, право – много сфер, где спрос не соответствует предложению, в которых росли зарплаты», – указала собеседница.