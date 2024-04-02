Опубликовано фото улицы, которую признали самой привлекательной в мире 3 2.04.2024, 16:14

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Угадайте, где она находится.

Журнал Time Out, рассказывающий об интересных событиях в городах по всему миру, представил рейтинг самых «крутых» городских улиц 2024 года.

На этих улицах кипит культурная и ночная жизнь, там сосредоточены лучшие бары, кафе, рестораны, уникальные, интересные лавки и магазинчики, в которых вы найдете то, чего нет больше нигде, там царит теплая, дружелюбная атмосфера, и потому покидать эти улицы не хочется никогда.

Попробуйте угадать, где находится самая интересная, по мнению экспертов, улица. А чтобы лучше думалось, внимательнее посмотрите на фото.

Возглавила рейтинг, составленный на основании отзывов местных жителей и экспертов, улица Хай-стрит в Мельбурне (Австралия). Леа Глинн, редактор мельбурнского выпуска Time Out, выделяет эту улицу за ее потрясающие рестораны, уютные бары «для своих», заведения с живой музыкой, магазины-бутики и в целом за теплое чувство принадлежности к сообществу, когда все, кто тусуется на улице, ощущают, что им рады.

На Хай-стрит каждый найдет что-то для себя. Хотите попробовать аутентичные португальские пирожные? Съесть пасту или лазанью? Выпить, потанцевать, посидеть в кафе, послушать живую музыку, посмотреть независимое кино, порыться в винтажной одежде? Все это вы без труда найдете на Хай-стрит. Это улица, с которой можно не уходить, где людям нравится проводить свое время, говорят и местные жители, и хозяева многочисленных заведений.