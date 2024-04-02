Столкновения французских войск с РФ в Украине: генерал СБУ раскрыл сценарий 1 2.04.2024, 16:48

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Это выход на совершенно другой уровень.

Заявления Франции о вероятности отправки войск в Украину прокомментировал бывший заместитель главы Службы безопасности Украины, генерал-майор запаса Виктор Ягун.

«Это выход на совершенно другой уровень. Еще два года назад шли дискуссии о том, давать ли нам тяжелое вооружение и артиллерию, в итоге говорили разве что о патронах, боеприпасах и разведывательных дронах. О танках и системах Patriot на страже наших городов речь даже не шла. Мы очень быстро привыкаем к хорошему, почему-то все забывают, чем мы воевали в начале полномасштабной войны, и какова ситуация сейчас», - подчеркнул он в интервью «Главреду».

Он также подчеркнул, что у Украины заканчивается советская техника: «Возможно, это не очень хорошо, но мы вытащили все запасы такой техники из Европы и ряда других стран. Интересно, какой будет ситуация по этому вопросу уже через год».

«Французские войска уже столкнулись с россиянами в Африке, геополитические последствия уже есть. Но столкновение на европейском театре войны - это другое дело. Уровень взаимоотношений России и Франции и санкции в отношении РФ станут совсем другими. Реакция на потенциальную гибель на поле боя небольшого французского подразделения будет серьезно отличаться», - добавил Ягун, отвечая на вопрос о вероятности столкновения французских и российских частей на поле боя.