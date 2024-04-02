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Мигранты атаковали белорусско-польскую границу в Пасху

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  • 2.04.2024, 17:05
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Мигранты атаковали белорусско-польскую границу в Пасху

Количество попыток пересечь границу выросло вдвое.

В праздничные дни Пасхи на белорусско-польской границе резко выросло число попыток нелегального перехода из Беларуси на территорию Польши.

По данным польской Пограничной службы, с 29 марта по 1 апреля на белорусско-польской границе зафиксированы 736 попыток нелегального перехода.

Это вдвое больше, чем фиксировалось в предыдущие дни: так, 27–28 марта было отмечено 356 попыток пересечения границы, а 25–26 марта – 243 попытки. За минувшие выходные были предприняты 444 попытки нелегально попасть на территорию Польши из Беларуси.

При этом польская Пограничная служба опубликовала видео, на котором видно, что мигранты ведут себя агрессивно, бросая в пограничников различные предметы.

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