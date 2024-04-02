Украинские дроны над Татарстаном: куда прилетит следующий 2 2.04.2024, 17:10

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Чем дальше дрон летит вглубь территории РФ, тем меньше там средств ПВО.

Утром 2 апреля дроны атаковали очередной нефтеперерабатывающий завод на территории России. На этот раз беспилотники долетели до Татарстана, поразив НПЗ в Нижнекамске. Кроме того, БПЛА попали по заводу по производству «шахедов2 в Елабуге, в том же Татарстане. Какими дронами могли быть поражены вражеские объекты на расстоянии более 1200 км от границы Украины – «Апострофу» рассказал украинский эксперт по вооружениям Олег Катков.

Наконец-то враг получил сюрприз, а не анонс. Раньше очень часто бывало так, что сначала заявляется о том, что какая-то разработка ведется, что ее будут использовать - и это предупреждение для врага.

А такой удар – это сюрприз для врага. И будем надеяться, что это не одноразовая акция, потому что на дальности 1200 км находится множество очень интересных объектов. Во-вторых, немаловажный аспект в том, что есть определенная разница в размерах. Здесь речь идет о таком беспилотнике, который явно создан на базе легкомоторного самолета. И если, например, по нефтеперерабатывающим заводам прилетает так называемый ударный дрон «Лють», вес боевой части которого составляет до 50 кг, то в дронах такого класса речь идет не о 50 кг, и даже не о 100.

То есть такие дроны на базе легкомоторных самолетов гораздо более интересны с точки зрения возможности поражения объектов разных классов. Ибо те же НПЗ – это «мягкая» цель, которую можно надолго вывести из строя и сотней килограммов взрывчатки. Но против других категорий объектов, как те же сооружения, промышленные объекты по производству вооружений - надо иметь большие возможности относительно веса боевой части. И такие беспилотники на базе легкомоторных самолетов с этой задачей справляются.

Относительно того, как такие БПЛА вообще долетают до Татарстана – это сюрприз №2. Потому что надо понимать, что дрон запускался явно не от пограничного столбика, то есть дальность еще больше 1200 км.

Плюс это дальность по прямой, а дроны не запускаются исключительно по прямой линии, а программируются на прохождение зон ПВО противника и обходят их. То есть дроны летят по довольно сложному маршруту, маневрируют, меняют высоты, курсы и т.д. И это означает то, что дальность значительно больше, чем 1200 км.

Почему пропустили? Потому что чем дальше вглубь территории России, тем меньше средств ПВО у врага. И это означает то, что огромное количество объектов, которые могут быть интересны для уничтожения - очевидно беззащитны. И если сегодня поражен объект по производству дронов в Елабуге, то рядом с ним находятся Набережные Челны, где стоит завод КамАЗ, главный производитель грузовых автомобилей для армии РФ.

И если этот регион не прикроют средствами ПВО, это становится очень интересным. А средств ПВО не хватает потому, что «Панцири», «Торы», вместе с «Буками», комплексами типа С300, С400 – либо забрасывают ракетами Харьков, либо Белгород обстреливают, либо непосредственно на фронте.

Список объектов, которые могут быть поражены – огромен. Это не только военные объекты, но и критическая инфраструктура, которая помогает военной промышленности. В этом случае против России огромную роль играет ее территория. Ибо если дроны по типу легкомоторных самолетов пролетают вглубь территории рф, то это значит, что там ничего не прикрыто.

Но нужно понимать, что никаких беспилотников не хватит, чтобы уничтожать заводы и другие объекты. Для этого нужно бомбить их ковровой бомбардировкой, чтобы остался только щебень. А такие удары, как мы видим сегодня, могут позволить затормозить производство некоторых вещей.

И для этого нужно знать конкретное место, куда нужно попадать. К примеру, есть склад готовой продукции. Условные «шахеды» собрали и они стоят на каком-нибудь складе. Поражение даже такого склада – это уже задержка производства. То есть когда речь идет о поражении и уничтожении любых предприятий оборонно-промышленного комплекса, то речь идет о масштабных методических ударах.

Грубо говоря, если каждый день по такому предприятию будут прилетать такие дроны, то о полномасштабном производстве там можно забыть. Россия же, считая, что Украина не имеет средств поражения на большую дальность, демонстрировала все, что находится в глубь страны. Благодаря этому у нас есть огромная база того, куда надо бить.