Самые богатые люди из индустрии криптовалют увеличили капитал до $93 млрд 2.04.2024, 18:02

За 12 месяцев активы выросли на $57 млрд.

Самые богатые люди из индустрии криптовалют более чем вдвое увеличили свой капитал в 2024 году. По подсчетам Forbes совокупное состояние 17 ведущих инвесторов и предпринимателей в сфере криптовалют достигло $93 млрд. Эта цифра более чем вдвое превышает показатель 2023 года — $37 млрд.

В 2024 году журнал насчитал среди владельцев криптовалют 17 миллиардеров. Помимо криптовалютных активов, участники списка владеют акциями криптовалютных компаний, бирж и платформ.

Первое место в рейтинге по-прежнему занимает экс-глава крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао. Его состояние в 2023 году оценивалось в $10,5 млрд, теперь оно составляет $33 млрд, что позволило ему войти в список 50 самых богатых людей мира по версии Forbes. Источник его состояния — мажоритарная доля в Binance, которая по-прежнему лидирует по объему торгов, сохраняя за собой статус флагмана крипторынка. По оценкам Forbes, в 2023 году выручка биржи составила $9 млрд.

На втором месте — сооснователь и руководитель крупнейшей американской криптовалютной биржи Coinbase Брайан Армстронг с капиталом $11,2 млрд ($2,2 млрд годом ранее). С начала года стоимость акций Coinbase выросла на 50%, а по сравнению с прошлым годом утроились. Рыночная капитализация компании достигла почти $60 млрд. Армстронг владеет 18% акций Coinbase.

Третье место с $9,2 млрд занял Джанкарло Девазини — финансовый директор и крупнейший частный акционер Tether, выпускающей стейблкоин USDT. По расчетам Forbes ему принадлежит 47% акций компании. Прибыль Tether за 2023 год — более $6 млрд.

В рейтинг также вошли председатель совета директоров MicroStrategy Майкл Сэйлор, глава Tether Паоло Ардоино, соучредитель Ripple Labs Крис Ларсен, соучредитель фонда Paradigm Фред Эрзам и братья-близнецы Уинклвоссы — владельцы криптобиржи Gemini.

Список миллиардеров закрывает cооснователь компании — разработчика Web3-инфраструктуры Alchemy Джозеф Лау, состояние которого составляет $1,5 млрд ($1,8 млрд годом ранее).