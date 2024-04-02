закрыть
2 апреля 2024, вторник, 19:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ChatGPT стал доступен без регистрации

  • 2.04.2024, 19:27
ChatGPT стал доступен без регистрации

Искусственный интеллект вскоре станет доступным для всех.

Американская компания Open AI объявила о начале предоставления доступа к чат-боту ChatGPT без регистрации.

«Начиная с сегодняшнего дня, вы можете использовать ChatGPT мгновенно, без необходимости регистрации. Мы внедряем это постепенно, чтобы сделать ИИ доступным для всех, кому интересны его возможности», — говорится в сообщении в блоге компании.

Регистрация была нужна пользователям, чтобы получить возможность переписываться с искусственным интеллектом.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип
Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко
Бумажный аист машет из автозака
Бумажный аист машет из автозака Ирина Халип
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин