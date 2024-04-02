ChatGPT стал доступен без регистрации 2.04.2024, 19:27

Искусственный интеллект вскоре станет доступным для всех.

Американская компания Open AI объявила о начале предоставления доступа к чат-боту ChatGPT без регистрации.

«Начиная с сегодняшнего дня, вы можете использовать ChatGPT мгновенно, без необходимости регистрации. Мы внедряем это постепенно, чтобы сделать ИИ доступным для всех, кому интересны его возможности», — говорится в сообщении в блоге компании.

We’re rolling out the ability to start using ChatGPT instantly, without needing to sign-up, so it's even easier to experience the potential of AI. https://t.co/juhjKfQaoD pic.twitter.com/TIVoX8KFDB — OpenAI (@OpenAI) April 1, 2024

Регистрация была нужна пользователям, чтобы получить возможность переписываться с искусственным интеллектом.