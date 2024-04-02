закрыть
2 апреля 2024, вторник, 21:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ уничтожили российский ЗРК «Бук» на Запорожском направлении

5
  • 2.04.2024, 20:19
  • 1,268
ВСУ уничтожили российский ЗРК «Бук» на Запорожском направлении

Видео.

На прошлой неделе 28 марта 2024 года воины спецподразделения ГУР МО Украины «Кабул 9» на Запорожском направлении фронта обнаружили российский зенитно-ракетный комплекс «Бук» и навели на него огонь артиллерии. Вражеский ЗРК «Бук» уничтожен.

Видео уничтожения российского ЗРК «Бук» на Запорожском направлении разместил телеграм-канал Главного управления разведки Минобороны Украины 2 апреля.

«Бук» - самоходный зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневровыми аэродинамическими целями, типа крылатых ракет, управляемых бомб, самолетов, вертолетов и БпЛА.

Он поражает цели на малых и средних высотах – от 30 м до 14-18 км. Работает даже в условиях интенсивного радиопротиводействия.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип
Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко
Бумажный аист машет из автозака
Бумажный аист машет из автозака Ирина Халип
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин