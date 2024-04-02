ВСУ уничтожили российский ЗРК «Бук» на Запорожском направлении 5 2.04.2024, 20:19

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Видео.

На прошлой неделе 28 марта 2024 года воины спецподразделения ГУР МО Украины «Кабул 9» на Запорожском направлении фронта обнаружили российский зенитно-ракетный комплекс «Бук» и навели на него огонь артиллерии. Вражеский ЗРК «Бук» уничтожен.

Видео уничтожения российского ЗРК «Бук» на Запорожском направлении разместил телеграм-канал Главного управления разведки Минобороны Украины 2 апреля.

«Бук» - самоходный зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневровыми аэродинамическими целями, типа крылатых ракет, управляемых бомб, самолетов, вертолетов и БпЛА.

Он поражает цели на малых и средних высотах – от 30 м до 14-18 км. Работает даже в условиях интенсивного радиопротиводействия.