Южная Корея предоставит Украине $2,1 млрд кредитов 2.04.2024, 20:36

Деньги пойдут на восстановление.

Украина в 2024-2029 годах получит $2,1 млрд льготных кредитов от Республики Корея. Средства будут направлены на государственные проекты восстановления или проекты под государственные гарантии, сообщило Министерство экономики.

Проект рамочного соглашения между правительствами Украины и Республики Корея Кабмин одобрил на заседании 2 апреля.

Подписать документ поручено министру экономики Украины Юлии Свириденко.

Это средства Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF). Они будут поступать в течение следующих пяти лет. На первом этапе такие кредиты могут быть привлечены на поставку оборудования. С 2025 года будет возможность привлекать инфраструктурные кредиты на восстановление.

Согласно условиям соглашения, правительства Кореи и Украины должны совместно определить проекты-кандидаты. Детали каждого отдельного проекта, сумма и условия кредитования будут определены в отдельных кредитных соглашениях, заключенных между экспортно-импортным банком Кореи и заемщиком.