Белорусу пришла повестка в военкомат, хотя он не подлежит призыву в армию 8 2.04.2024, 21:31

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Что сказали в военкомате.

Пока рядом воюют две страны, Беларусь проводит сверки данных и сборы военнообязанных, учения теробороны или недавно созданного народного ополчения. Сейчас в четырех районах тренируются вводить военное положение. Минчанин, уехавший из страны, за последние полтора года получил две повестки с требованием явиться. Но мужчина этому удивлен: он вырос в доме-интернате и как сирота не подлежит призыву, почему о нем вспомнили в военкомате?

«Отдали военный билет. Ни на какие медкомиссии после этого не вызывали»

Виктор еще в 20 лет получил на руки военный билет. Рассказывает, что пошел за правами в ГАИ, там направили в военкомат за «военником».

— Я знал, что мне не нужно служить, потому что я сирота и вырос в доме-интернате, — говорит мужчина. — Оказалось, что был в розыске, потому что не появлялся в военкомате, но мне просто отдали военный билет. В нем написано, что я военнообязанный и являюсь оператором ЭВМ. Это все, что помню, но ни на какие проверки, медкомиссии меня после этого не вызывали.

Сейчас Виктору 31 год, за последние почти полтора года ему пришло две повестки из военкомата. Первую принесли домой к родителям жены двое сотрудников в форме. Вторую прислали в компанию, где мужчина был устроен несколько лет назад. В ней нанимателя обязуют передать документ военнообязанному. В самих повестках указано, что он должен явиться для сверки данных.

Последние полтора года Виктор живет за границей. В военкомате о нем стали вспоминать как раз через пару месяцев после его отъезда. И хотя мужчина в Беларусь возвращаться не собирается, его это насторожило. По его предположению, это может быть связано с участием в протестах и поддержкой репрессированных беларусов.

— Я сразу испугался, учитывая ситуацию в стране и мое активное участие в тех событиях. Я связываю их с приходом людей из военкомата к родителям жены, да и нынешнюю повестку, — считает собеседник. — Понятное дело, я вряд ли поеду в Беларусь, чтобы отметиться, но мне страшно, конечно. И сейчас понимаю, что это, может быть, не просто так. Я остаюсь подписанным на каналы, которые называются «экстремистскими», пытаюсь помогать пострадавшим от репрессий. Это, конечно, я сам додумываю — помогая кому-то, я не думаю о последствиях за свои действия. Но когда что-то такое происходит, сразу сопоставляешь: может, с этим связано?

Что говорят в военкомате

Журналистка «Зеркала» позвонила в Минский областной военкомат, куда вызывают Виктора, как его знакомая. На звонок ответил помощник военкома и объяснил, что никакой ошибки нет.

— 30 лет уже не то что сирота — это уже взрослый мужик, при чем здесь это? — удивился вопросу военный. — Правильно, что ему пришла повестка. Многие сейчас получают, независимо от того, служили или нет. Пусть приходит, просто отмечается, подтвердит свои данные, и все.

При этом помощник военкома отметил, что не служивший по таким обстоятельствам мужчина все же остается военнообязанным и его могут призвать на учения в тероборону:

— Ну, если заберут на два месяца — ничего страшного. Всех здоровых мужчин, у которых есть специальности, призывают. Должны же мужчины уметь пользоваться оружием, правильно? Поможет армии два месяца.

— Если будет мобилизация, его тоже могут призвать?

— Нет. Если будет война, призовут всех. Но войны у нас нет. Это обычные учения территориальных войск. Так что, если ему пришла повестка, пусть приходит, отметится, может, даже ничего делать не надо будет — просто будут знать, что он есть, отпустят, и все. Если за границей, пусть приедет, отметится. Если не приедет — ну, ничего страшного. Только, если он в страну въедет, может отсюда уже не уехать, пока до военкомата не дойдет. Так что, если не собирается отмечаться, пусть не приезжает и сидит там.

Напомним, сверка данных военнообязанных мужчин в стране началась осенью 2022-го. 4 октября на совещании с силовиками Лукашенко вспомнил опыт российской частичной мобилизации и заявил, что в нашей стране надо его учитывать «несмотря на то, что в Беларуси в этом нет необходимости». Тогда политик поручил провести проверку военнообязанного состава «без всякого гвалта, без шума». После стали массово появляться сообщения о вызовах людей в военкоматы.

О завершении сверки Минобороны отчитывалось 7 января 2023 года — тогда там отметили, что ее прошли 95% военнообязанных. Позже военные заявили, что к тем, кто не явился по повестке и не уточнил свои данные, могут применить ограничения на выезд из страны.