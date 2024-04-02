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Блинкен: Для Украины нужно подготовить «дорожную карту» по членству в НАТО

  • 2.04.2024, 22:39
Блинкен: Для Украины нужно подготовить «дорожную карту» по членству в НАТО
Энтони Блинкен

По словам госсекретаря США, Украина будет членом Альянса.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне и государственный секретарь США Энтони Блинкен заявили о поддержке странами будущего Украины в НАТО.

Об этом сообщает «Укринформ».

«Страны-члены НАТО привержены поддержке реформ в Украине на пути к ее интеграции в Альянс. И мы должны работать на этом саммите НАТО, прежде всего, над единством», - заявил Сежурне. «Это важно, что Франция и Соединенные Штаты привержены единству в этом вопросе, и в ближайшие несколько дней другие страны также это подтвердят», - добавил он.

Как объяснил Блинкен, речь идет о вопросе Украины, который будут обсуждать гораздо более подробно в Брюсселе, на встрече министров иностранных дел НАТО.

«Украина будет членом НАТО. Для нас это вопрос наличия очень хорошей и очень четкой дорожной карты. И я думаю, что юбилейный саммит НАТО, посвященный его 75-летию, будет очень конкретно сосредоточен на том, как создать эту дорожную карту», - заявил Блинкен.

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