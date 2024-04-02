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Байден призвал Си повлиять на РФ и Иран

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  • 2.04.2024, 23:35
  • 1,226
Байден призвал Си повлиять на РФ и Иран
Джо Байден

Президент США провел телефонный разговор с лидером Китая.

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпинем – впервые после их личной встречи в Калифорнии в ноябре прошлого года.

Об этом на брифинге для журналистов рассказал американский чиновник, сообщает Bloomberg.

Американский президент говорил с Си о рычагах влияния Китая на Россию и Иран в контексте войн в Украине и на Ближнем Востоке, отметил чиновник.

Также Байден выразил обеспокоенность по поводу поведения Китая в Южно-Китайском море. В частности, речь идет о недавнем эпизоде, когда китайцы обстреляли из водометов филиппинский сухогруз.

По его словам, Байден подталкивал Си к усилиям в борьбе с наркотиками, одновременно обсуждая прогресс, достигнутый с ноября в отношении мер по ограничению и перекрытию потока некоторых химических веществ для изготовления синтетических наркотиков.

Напомним, 15 ноября Байден и Си встретились на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества – это была их первая личная встреча за год и первый визит Си в Штаты за четыре года.

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