Тейлор Свифт выпустила новый музыкальный альбом 20.04.2024, 3:55

Тейлор Свифт

Пластинка стала 11-м студийным сборником певицы.

Американская певица Тейлор Свифт выпустила новый студийный альбом, который вышел под названием The Tortured Poets Department («Факультет измученных поэтов»). Пластинка стала 11-й по счету в дискографии поп-звезды и состоит из двух частей. О релизе исполнительница сообщила в Instagram.

«Это антология новых произведений, отражающих события, мнения и чувства мимолетного и фатального момента времени — в равной мере сенсационного и скорбного. Это тот период жизни автора, который уже закончился, глава закрыта и намертво заколочена», — написала певица в социальной сети.

В сборник вошло более 30 песен, среди которых можно услышать композиции Down Bad, Fresh Out The Slammer, The Alchemy и So Long, London. Также в сборнике есть совместные треки с Post Malone (Fortnight) и Florence and the Machine (Florida!!!).

Новый альбом певица выпустила спустя всего 18 месяцев после выхода предыдущей пластинки — Midnights. Именно этот сборник принес исполнительнице четвертую премию «Грэмми» в номинации «Альбом года». Столько раз в этой категории не побеждал ни один артист.

Осенью 2022 года Midnights также стал самым прослушиваемым альбомом за один день в истории стримингового сервиса Spotify — его прослушали более 185 млн раз.

Впрочем, за последние годы поп-звезда также получила множество других почетных наград и установила сразу несколько рекордов. В 2019 году она стала обладательницей звания исполнителя десятилетия по версии American Music Awards и получила награду Billboard «Женщина десятилетия».

В декабре 2023-го Тейлор Свифт стала человеком года по версии журнала Time.

В 2024-м певица второй год подряд стала самым продаваемым музыкальным исполнителем по версии Международной федерацией звукозаписи (IFPI).