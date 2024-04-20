Это разве царь? 7 Телеграм-канал «СерпомПо»

20.04.2024, 9:01

7,566

Победитель и побежденный.

Если что и осталось в рептильном «Коммерсанте» от прежнего глумливого издания, так это публикация фото, способных иной раз показать происходящее быстрее, точнее, ярче многословных статей.

Сообщается, что в день рождения Ильича, 22 апреля, Путин переговорит в Москве с Алиевым. «Коммерсант» дает над этой новостью фотографию главных действующих лиц из 2022 года.

Здесь метко схвачена нынешняя великая победа Путина на Южном Кавказе, так и не воспетая прессой, не отмеченная салютом.

Самодовольный Алиев громоздится на переднем плане с, мягко говоря, не величественным выражением на лице. Он словно ошпарен успехом.

На дальнем плане второстепенный Путин. Слишком длинные брюки упали на ботинки, во всей фигуре вялость, растерянно поднятые на грудь руки с заусенцем торчащим большим пальцем. Это царь?

Победитель и побежденный. Но не это первым делом бросается в глаза, а иное – нелепость. И дела такие же у обоих. Одинаково нелепые. Как победы, так и поражения.

Телеграм-канал «СерпомПо»