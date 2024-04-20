Тихановского, Статкевича и Лосика снова будут судить 3 20.04.2024, 9:05

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Назначена дата.Назначена дата.

В Гомельском областном суде на 25 апреля назначено заседание по «делу Тихановского». Информация об этом появилась на сайте Верховного суда. На это обратило внимание «Радио Свобода».

По этому делу проходят Сергей Тихановский, Николай Статкевич, Игорь Лосик, Артем Саков, Владимир Цыганович и Дмитрий Попов.

Как указано на сайте Верховного суда, на заседании 25 апреля будут рассматривать «иные вопросы, связанные с приведением приговора, определения, постановления в исполнение». Заседание назначено на в 14.30.

Напомним, суд по «делу Тихановского» начался 24 июня 2021 года, его проводили в гомельском СИЗО и сделали закрытым. Процесс занял почти полгода. Приговор фигурантам вынесли 14 декабря 2021 года. Самый большой срок назначили Тихановскому — 18 лет колонии усиленного режима. Саков и Попов получили по 16 лет колонии усиленного режима, Лосик и Цыганович — по 15, а Статкевич — 14 лет колонии особого режима.

Позже политзаключенных судили повторно — им ужесточали условия содержания в заключении, а также добавляли сроки.