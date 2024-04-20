закрыть
20 апреля 2024, суббота, 9:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как белорусы будут отдыхать в мае?

  • 20.04.2024, 9:17
  • 1,666
Как белорусы будут отдыхать в мае?

Могли случиться чуть ли не недельные каникулы.

Официальными выходными в мае, как обычно, будут 1-е и 9-е — День труда и День Победы. Они приходятся на среду (1 мая) и четверг (9 мая), отмечает nashaniva.com.

Затем получается следующее. 10 мая (пятница) — рабочий день. А затем четыре выходных (суббота — вторник): с 11 по 14 мая, так как 14 мая (вторник) — Радуница.

За понедельник, 13-е, придется отработать в следующую субботу — 18 мая.

Следующие гигантские выходные будут в ноябре.

А горячую воду в Минске станут отключать сразу после Радуницы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Красная нитка, рыбья кость
Красная нитка, рыбья кость Ирина Халип
Почему в Москве нервничают перед Форумом мира
Почему в Москве нервничают перед Форумом мира Виталий Портников
Очевидные параллели
Очевидные параллели Андрей Санников
Главный итог атаки Ирана на Израиль
Главный итог атаки Ирана на Израиль Леонид Невзлин