Как белорусы будут отдыхать в мае? 20.04.2024, 9:17

1,666

Могли случиться чуть ли не недельные каникулы.

Официальными выходными в мае, как обычно, будут 1-е и 9-е — День труда и День Победы. Они приходятся на среду (1 мая) и четверг (9 мая), отмечает nashaniva.com.

Затем получается следующее. 10 мая (пятница) — рабочий день. А затем четыре выходных (суббота — вторник): с 11 по 14 мая, так как 14 мая (вторник) — Радуница.

За понедельник, 13-е, придется отработать в следующую субботу — 18 мая.

Следующие гигантские выходные будут в ноябре.

А горячую воду в Минске станут отключать сразу после Радуницы.