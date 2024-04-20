Как белорусы будут отдыхать в мае?
- 20.04.2024, 9:17
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Могли случиться чуть ли не недельные каникулы.
Официальными выходными в мае, как обычно, будут 1-е и 9-е — День труда и День Победы. Они приходятся на среду (1 мая) и четверг (9 мая), отмечает nashaniva.com.
Затем получается следующее. 10 мая (пятница) — рабочий день. А затем четыре выходных (суббота — вторник): с 11 по 14 мая, так как 14 мая (вторник) — Радуница.
За понедельник, 13-е, придется отработать в следующую субботу — 18 мая.
Следующие гигантские выходные будут в ноябре.
А горячую воду в Минске станут отключать сразу после Радуницы.