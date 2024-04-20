В Бразилии вышла книжка о приключениях девочки из Беларуси 20.04.2024, 9:43

Бландина Франко

Автор выстроила захватывающую сюжетную линию.

Бразильская писательница Бландина Франко написала книгу для детей под названием «Девочка из Беларуси», которую проиллюстрировал художник Жозе Карлос Лолло, пишет «Беларусь и мир».

Томик в мягкой обложке объемом 96 страниц с многочисленными акварельными рисунками вышел в издательстве Camaleao, группа Alta Books Grupo Editorial, в Рио-де-Жанейро в июне 2023 года.

В книге повествуется о девочке, живущей в прибрежном городке без мамы, папы, братьев и сестер, но с бабушкой, слепой на один глаз, с лаской, тремя кошками, семью мышами и чучелом утконоса.

Жизнь героини кажется ей ничем не примечательной, но однажды в их дверь стучится загадочный мужчина, и с этого момента девочка отправляется в фантастическое и полное тайн путешествие.

Автор выстроила захватывающую сюжетную линию, в которой много загадок, ответы на которые маленькие читатели получают в каждой последующей главе.

В минувшем январе крупная бразильская газета Folha de S. Paulo поместила книгу в число пятнадцати изданий для детей, которые следует прочесть в 2024 году.