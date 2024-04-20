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В Бразилии вышла книжка о приключениях девочки из Беларуси

  • 20.04.2024, 9:43
В Бразилии вышла книжка о приключениях девочки из Беларуси
Бландина Франко

Автор выстроила захватывающую сюжетную линию.

Бразильская писательница Бландина Франко написала книгу для детей под названием «Девочка из Беларуси», которую проиллюстрировал художник Жозе Карлос Лолло, пишет «Беларусь и мир».

Томик в мягкой обложке объемом 96 страниц с многочисленными акварельными рисунками вышел в издательстве Camaleao, группа Alta Books Grupo Editorial, в Рио-де-Жанейро в июне 2023 года.

В книге повествуется о девочке, живущей в прибрежном городке без мамы, папы, братьев и сестер, но с бабушкой, слепой на один глаз, с лаской, тремя кошками, семью мышами и чучелом утконоса.

Жизнь героини кажется ей ничем не примечательной, но однажды в их дверь стучится загадочный мужчина, и с этого момента девочка отправляется в фантастическое и полное тайн путешествие.

Автор выстроила захватывающую сюжетную линию, в которой много загадок, ответы на которые маленькие читатели получают в каждой последующей главе.

В минувшем январе крупная бразильская газета Folha de S. Paulo поместила книгу в число пятнадцати изданий для детей, которые следует прочесть в 2024 году.

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