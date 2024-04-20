«Даже я бы до такого не додумался» 20.04.2024, 10:00

Белорус рассказал о странном «ноу-хау» в строительстве в Минске.

Житель Минска обратил внимание на новые стеклянные навесы, которые установили над подземным переходом в одном из районов столицы. Как оказалось, для заделывания швов подрядчик прибегнул к использованию скотча.

«Я когда гуляю и вижу стеклянные конструкции, всегда обращаю внимание на то, как сделано. И тут ноу-хау! Даже я бы до такого не додумался», – саркастически заметил автор видеоролика, который, к слову, сам профессионально занимается проектированием и установкой стеклянных конструкций.

Как оказалось, для заделывания швов неизвестный подрядчик использовал скотч. Прогулявшись вдоль сооружения, мужчина также заметил ржавые подтеки на металлических конструкциях и посетовал, на что многие пытаются сэкономить на установке подобных стеклянных объектов, часто не представляя, что за этим стоит.

Рядом с неудачным примером навеса автор нашел и более качественное исполнение работы, где в конструкции использовалась нержавейка, а швы, как и положено, были заделаны герметиком.

«Походу разные компании делали. Здесь сделано лучше. Не видно ржавчины и загерметизировано полиуретановым герметиком. Будет стоять и течь не будет», – заключил автор видео.

Многие пользователи разделили сарказм автора.

«Это ерунда, долго не продержится. Нужно было на синюю изоленту. Только обязательно синюю», – написал один из комментаторов под видео.

«Синяя изолента лучше держит», – пошутил еще один пользователь.

«Зато как поклеен, без пузырьков, ровно, это тебе не куличи лепить», – написал еще один комментатор.

Нашлись, однако, и те, кто возмущения автора видеоролика не разделил.

«Работает? Не трогай!!!», – написал кто-то под видео.