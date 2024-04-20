Стали известны цели ответного удара Израиля по Ирану 20.04.2024, 10:16

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Это не ядерные объекты.

Целью израильского удара по Ирану утром 19 апреля была иранская военная база возле ядерного объекта, а не сам объект, как ранее писали СМИ. База расположена в районе города Натанз в провинции Исфахан.

Об этом сообщило издание Fox News со ссылкой на высокопоставленных военных источников в США. Собеседники журналистов уточнили, что по главной цели израильтян было нанесено несколько ударов.

По словам источников, иранская система ПВО российского производства оказалась неэффективной.

«Израильтяне поразили то, что намеревались поразить», – сказал источник СМИ.

Как пишет издание, целью Израиля были системы ПВО на военной базе, которые используются для защиты близлежащих ядерных объектов. Для ударов ЦАХАЛ использовал ракеты и беспилотники.

По словам источника, таким ударов израильтяне хотели убедить иранцев в том, что они «могут протянуть руку и коснуться» их.