«Что в магазине осталось, могу буквально на пальцах перечислить» 2 20.04.2024, 10:24

7,380

Белорусы сравнили выбор продуктов в Минске и Вильнюсе.

Недавно СМИ писали о том, сколько стоит в Минске колумбийский физалис. Ягодки оказались для многих беларусов «золотые»: 100-граммовая упаковка стоит от 10 до 12-13 рублей. А в одном из супермаркетов Вильнюса, написала впечатленная читательница «Салідарнасці», точно такую же пачку можно купить по 99 евроцентов — по актуальному курсу Нацбанка РБ это 3,4 рубля.

Cправедливости ради, «точно такую же», то есть пачку с отборными плодами, ровными рядками упакованными не только в полиэтилен, но и в пластиковую корзинку для большей сохранности, — мы нашли вдвое дороже, за €1,99, или около 7 беларусских рублей.

Но это все равно существенно дешевле, чем в Беларуси.

Картонная упаковка попроще, но и вдвое дешевле — мы сходили, купили и убедились: физалис как физалис, помидорки со вкусом ягоды. А заодно сравнили цены на другую «экзотику» в Минске и Вильнюсе, и спросили у белорусов, как часто они балуют себя полезными деликатесами.

«Ежевику очень люблю, но могу себе позволить только в сезон»

В Минске в крупных сетевых гипермаркетах, а также на Комаровке, как рассказали «Салідарнасці» земляки, если задаться целью, можно найти почти все.

Хоть греческую клубнику по 15 рублей за килограмм, хоть голубику по 8 рублей за скромную 125-граммовую упаковочку или спелый доминиканский манго — сколь красивый, столь же и дорогой, 15-20 рублей штука.

А вот чем дальше от столицы и областных центров, тем менее богат ассортимент в магазинах и «пляшут» цены.

Белорусская клубника у покупателей вызывает противоречивые отзывы: кому-то вкусно, кому-то кисло, но все сходятся на том, что дорого.

— Мне в каком-то смысле повезло: у меня на экзотическую «ботанику чудесную» часто бывает аллергия, поэтому не слишком-то экспериментирую и, конечно, скромный бюджет экономлю, — признается минская пенсионерка Алена Станиславовна (имена собеседников из Беларуси изменены — С.). — Так что сказать, чтобы мне чего-то особенно не хватало, не могу.

Возле отделов с поштучными заморскими фруктами задерживаюсь разве что из интереса, рассмотреть что-нибудь незнакомое. Ну и к тому же за долгие годы жизни еще при Советском Союзе родители в меня вбили правило: покупать привозные, не свои, фрукты-овощи нужно в сезон: арбузы — летом, а не посреди зимы, хурму-королек и мандарины, наоборот, зимой, когда они в странах произрастания созревают, и так далее.

Понимаю, что сейчас и климат изменился, и технологии в сельском хозяйстве другие, но ни разу еще ни разу меня это правило не подвело.

— Вот я только недавно из магазина, могу буквально на пальцах перечислить, что есть, — продолжает жительница Полоцка Елена. — Голубика 6,99 за маленькую упаковку, авокадо по 14 рублей за кило, но твердокаменные, нектарины по 15 рублей такие же.

Ананасы, правда, лежат по 7,5 рубля. Малина — разве что замороженная, клубники нет никакой. На рынке видела по 10 рублей за полкило, но она пластиковая на вид, не пахнет клубникой совсем — подожду уже июня, пока белорусская пойдет.

Я вообще ягоды очень люблю, особенно ежевику, но как следует «отъедаюсь» только в сезон, тогда и намораживаю, и варенье варю. А с вот этой экзотикой — понимаете, говорить о вкусе устриц нужно с теми, кто их ел. Я вот не ела ни разу за свои 35 лет.

И если хорошую папайю, спелый манго, редкие виды дыни, личи еще удалось попробовать, когда Турция и Египет были для моей семьи доступным отдыхом, то спросите меня что-нибудь про рамбутан — не отвечу, не знаю.

Вьетнамский рамбутан (эдакий виноград в плотной «шерстяной» оболочке), кстати, в Беларуси купить можно, правда, не в супермаркете, а у частных фирм, от 10 рублей за 100 граммов. В Вильнюсе цена сопоставима — €4,99, около 17 рублей, за 150-граммовую упаковку.

«Для меня было шоком, что в супермаркетах арбузы и дыни есть круглый год»

А вот при сравнении более привычной голубики и клубники Вильнюс выигрывает.

Если голубика в минских супермаркетах стоит по 20-25 рублей за 250 граммов, и это с учетом акционных предложений, то в литовской столице на скидках — €2,49 (8,7 рубля).

Ранняя белорусская фасованная клубника стоит — уберите слабонервных от экранов — 10-18 рублей за 250 граммов, литовская — €2,99 (10,5 рубля) за полкило, а на лотках — €5 (17,5 рублей) за килограмм.

— Для меня после переезда было шоком, что в литовских супермаркетах клубника, голубика, малина, арбузы, дыни есть круглый год, — говорит Ира, одна из тысяч вынужденных белорусских эмигрантов. — Понятно, что летом выбор больше и на рынке можно купить дешевле, но вот то, что посреди зимы ты заходишь в самый обычный магазин формата «у дома», и покупаешь на ужин ароматные полдыньки за €1,5, и дом пахнет летом и теплом — это непередаваемо.

Девушка признается, что прошлым летом даже умудрилась объесться свежим инжиром — в супермаркетах Вильнюса его было много, по 0,15-0,25 евроцентов за штуку, и она «дорвалась».

— Или вот, например, не удержалась — на акции купила попробовать плоды опунции, «съедобный кактус», такие зелено-розовые колючие штуки. Не могу сказать, что особо понравилось, зато я теперь знаю, что это и как на вкус.

Та же история с пассифлорой, она же маракуйя — у себя в райцентре я такого дива не припомню, а в Вильнюсе много где продается, и на скидках бывают по 40-50 центов штука, вполне доступно.

Зимой ухватила по акции, что-то около €6 (примерно 20 рублей), килограмм съедобных каштанов, прочитала, как готовить, поставила на ноутбуке «Амели» — и вкусно, и как будто в Париже побывала.

Я, честно скажу, не из тех, кто грезит о белорусской молочке, сгущенке там или глазированных сырках, разве что клюквы в сахаре не хватало — а недавно и ее нашла, причем местную. И еще мне очень нравится литовская вяленая клюква, €1,5-1,8 за 200-граммовую упаковку, это очень вкусно.

«Благодаря жене «подсел» на авокадо»

Денис и его семья уехали из Молодечно чуть больше года назад, и в первые месяцы адаптации, вспоминает белорус, им было не до деликатесов. Но постепенно удалось решить вопросы с легализацией, поиском работы — и теперь с доходов двоих взрослых удается побаловать себя и детей в том числе чем-нибудь вкусным и полезным.

— Благодаря жене я «подсел» на авокадо, — признается Денис. — В Беларуси это было для нас не то чтобы дорого, но найти нормальный, не дубовый плод, составляло целый квест, чаще приходилось или ускорять созревание в домашних условиях, или есть недозрелым, потому что боялись, что сгниет.

А в Вильнюсе их множество видов: зеленые, коричневые, розовые, гладкие, колючие, и можно на скидке купить по 50-70 центов (2-2,5 рубля) за штуку, и не ждать, когда он там доспеет, а сразу разрезать и есть. Ложкой на хлеб, да с рыбой или сыром — даже дети оценили, как это вкусно.

Еще впервые познакомился здесь со спаржей. Мне казалось, ну, трава травой, и поди пойми, чего все с ней так носятся. К тому же дорогая. А супруга как-то недавно купила пучок за €1,5 евро, — оказывается, «трава» быстро и легко готовится, отличная на вкус и вообще от нее сплошная польза.

Помимо богатства выбора, отмечают беларусы, вильнюсские супермаркеты выгодно отличаются от белорусских действительно значимыми скидками. Если не в Maxima, то в Lidl, Rimi или Norfa всегда можно обнаружить продукты, в том числе деликатесы, по приятной цене, и побаловать себя той же экзотикой не только в сезон или по большим праздникам.

Что почем?