Белоруса, организовавшего нападение на соратника Навального, задержали благодаря расследованию Христо Грозева 1 20.04.2024, 10:33

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Стали известны подробности операции.

Задержан организатор нападения на Леонида Волкова, заявил 19 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск, передает meduza.io.

По его словам, это «белорус, работающий на россиян, который заказал двум полякам убийство соратника Навального». Также, заявил Туск, задержаны двое подозреваемых в нападении, это граждане Польши. Утверждается, что они «связаны с кругами футбольных фанатов ультрас».

Подозреваемых передадут Литве после завершения разбирательства, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции утром 19 апреля. Личности задержанных Науседа не раскрыл.

Леонид Волков, комментируя заявление президента Литвы, сказал, что не знает никаких других подробностей. «Но могу сказать: я видел, как энергично и настойчиво работала литовская полиция на протяжении последнего месяца по этому делу, и очень рад, что эта работа оказалась результативной», — написал он в соцсети икс.

Волков поблагодарил правоохранительные органы Литвы и Польши за проделанную работу. Слова Дональда Туска Волков на момент публикации этой заметки не комментировал.

На подозреваемых в нападении вышли благодаря расследованию, которое вели журналисты The Insider Роман Доброхотов и Христо Грозев. Как говорится в расследовании издания, журналисты передали польским правоохранительным органам информацию о гражданине Польши, который, по их данным, угрожал российскому экономисту и активисту Максиму Миронову и напал на его жену в Аргентине.

По данным The Insider, Миронову угрожали в Буэнос-Айресе 31 августа 2023 года. В тот день в домофон экономиста позвонил мужчина, который по-английски призвал его «держаться подальше от России». На следующий день, когда жена экономиста Александра Петрачкова шла домой с 10-месячным ребенком, на нее напал мужчина: он ударил ее по лицу и также потребовал «держаться подальше от России». Затем нападавший убежал. Миронов связал нападение и угрозы с тем, что работал над докладами о том, как российские власти обходят санкции.

Полиция Буэнос-Айроса по камерам слежения установила нападавшего, а журналисты нашли его через поиск по изображениям. Им оказался 38-летний Гжегож Дашковский (Grzegorz Daszkowski) из города Быдгощ. Как выяснили журналисты, он прилетел в Аргентину 30 августа рейсом Air France из Парижа и улетел 5 сентября, обратно в Париж. По информации The Insider, Дашковский занимается организацией спортивных соревнований и корпоративов. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Дашковский инициировал сбор помощи Украине: он говорил в интервью польской радиостанции, что собирается отвезти собранные вещи пострадавшим, но, согласно пограничной базе данных, границу с Украиной не пересекал.

После обращения журналистов полиция Польши задержала подозреваемого в нападении в Аргентине. По информации The Insider, польские следователи изучили связи Дашковского и вышли на его куратора, гражданина Беларуси, которого тоже задержали. Куратор Дашковского, пишет издание, «был связан с двумя другими польскими бандитами», которые приехали в Литву как раз в то время, когда напали на Леонида Волкова. Нападавших на Волкова задержали после того, как полиция Польши передала информацию Литве.

The Insider утверждает, что перед нападениями за Волковым и семьей Миронова следили российские спецслужбы. Польских преступников, как пишет издание, привлекли только как исполнителей; они приезжали в страну непосредственно перед нападениями. Похожим образом, отмечает издание, российские спецслужбы действовали ранее, преследуя неугодных Москве людей в Европе.