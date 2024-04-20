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Лавров проговорился

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  • Иван Преображенский
  • 20.04.2024, 13:16
  • 4,366
Лавров проговорился

России суждено напасть на НАТО.

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, заявил (цитата по The Moscow Times):

«Путин многократно говорил, нам нет никакого смысла на них [НАТО] нападать. Если уж будет суждено, что мы... (пауза; понял, что сказал лишнее) ...если они сами хотели приблизить границы НАТО к нашим границам, ну вот на Украине мы этого сделать, конечно, не позволим».

Это очень характерная проговорка. Кремлевская конспирология, комплекс суеверий и безумных самосбывающихся прогнозов в их параллельной реальности не оставляют им альтернативы: И не хочется, а придется напасть на НАТО. Такова, мол, миссия России.

Непублично это уже лет 20 муссируется. Эра Водолея - эра великой России, Катехон, старцы, тувинские шаманы, и остальная чушь, помноженная на их психиатрические диагнозы и комплексы.

Иван Преображенский, «Телеграм»

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