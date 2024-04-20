«Детали»: Победа России над Украиной означает победу Ирана над Израилем 20.04.2024, 14:43

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Путин все ближе к открытому выступлению против Израиля на стороне Тегерана.

Москва и Тегеран создали военный блок против Соединенных Штатов и их союзников на Ближнем Востоке, в Европе и по всему миру. Российские и иранские вооруженные силы сражаются бок о бок в Сирии уже почти десять лет, пишет израильское издание «Детали».

Россия предоставила Ирану передовые средства ПВО и доступ к другим военным технологиям и технике, а также возможность наблюдать уничтожение американской и натовской противоракетной обороны в Украине.

Иран, в свою очередь, предоставил русским беспилотники и доступ к технологиям беспилотников, включая помощь в строительстве огромного завода по производству тысяч иранских беспилотников в России.

Дальнейшая российская поддержка Ирана ограничена отчасти из-за неудач России в Украине. Но если России удастся получить контроль над ресурсами Украины, она сможет восстановить собственные вооруженные силы и одновременно помочь Ирану. Победившая Россия сможет предоставить Ирану передовые авиационные и ракетные технологии, столь желанные Тегерану.

Российско-иранская военная коалиция сформировалась в 2015 году, когда командующий силами «Кудс» КСИР генерал-майор Касем Сулеймани обратился к Москве за помощью в сохранении власти Башара Асада.

Россия вооружает и опекает союзников ХАМАСа

Русские направили на помощь Сулеймани боевые самолеты, средства разведки и радиоэлектронной борьбы, спецназ, а также ограниченный контингент сухопутных войск. Российские войска оказывали воздушную поддержку иранским войскам, ливанской «Хизбалле» и контролируемым Ираном иракским ополченцам.

Сирия-2015 сопоставима с советско-американским противостоянием в Афганистане. Российские войска остаются в Сирии и по сей день, поддерживая расширяющееся иранское присутствие.

Совместные военные операции научили иранцев планированию cложных наземных кампаний, а также использованию самолетов для поддержки наземных войск. Россияне же создали крупную авиабазу в Латакии и военно-морскую базу в Тартусе, где остаются по сей день.

Россияне вступили в сирийскую гражданскую войну якобы для борьбы с ИГИЛ, но они мало что сделали против «Исламского государства», в основном помогая Асаду уничтожить умеренную оппозицию и сохранить свою власть. Российские войска в Сирии регулярно ограничивали действия американских самолетов, поддерживавших союзников США, действительно боровшихся с ИГИЛ.

Русские вынудили США фактически разделить Сирию пополам. США и их партнеры сосредоточились на победе над ИГИЛ на северо-востоке, в то время как русские и иранцы сосредоточились на укреплении своих позиций на юго-западе.

Российско-иранское военное сотрудничество резко расширилось после полномасштабного вторжения России в Украину. Иранцы начали отправлять в Россию сотни разведывательных и дальних ударных беспилотников в августе 2022 года, когда русские исчерпали свои запасы.

Эти беспилотники позволили России усиливать давление на украинские ПВО. Иранцы помогли России построить огромный завод в Татарстане, способный производить тысячи таких беспилотников. Иран сможет использовать такие БПЛА для защиты от любой операции США или Израиля в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Русские поставили Сирии системы ПВО малой дальности, такие как «Панцирь».

Российские и иранские военные тесно координируют взаимную военную помощь. Бригадный генерал Ахмад Реза Радан, отвечающий за внутреннюю безопасность и репрессии в Иране, прилетел в Москву в июне 2023 г. Визит Радана состоялся через несколько дней после неудавшегося вооруженного мятежа Евгения Пригожина.

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Тегеран в сентябре 2023 г. Командующий аэрокосмическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджи Заде провел для Шойгу экскурсию по иранскому арсеналу беспилотников, ракет и средств ПВО в штаб-квартире аэрокосмических сил КСИР.

Начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери беседовал с Шойгу 19 октября 2023 г., обсуждая войну Израиля и ХАМАСа. Рустам Минниханов, председатель совета директоров авиастроительной компании «Туполев» и глава Татарстана, где Иран помогает России построить завод по производству беспилотников, посетил Иран с официальным визитом 14 февраля 2024 г.

Эти встречи, в том числе на высшем уровне, часто происходят тогда, когда и у российских, и у иранских высших военных чинов должны быть полно собственных проблем — война в Украине и война Израиля с ХАМАСом.

Месяц назад 17 иранских чиновников посетили находящийся под санкциями США российский завод по производству систем ПВО в Екатеринбурге, выпускающий мобильные пусковые установки и другие компоненты зенитных систем, включая передовую систему С-400.

Помимо батарей С-300, Россия запустила в космос иранский спутник дистанционного наблюдения «Хайям» в августе 2022 г. Россия поставляет Ирану передовое программное обеспечение для наблюдения, финансирует и оказывает техническую помощь иранской программе космических ракет-носителей (SLV) и ракетной программе. Программа SLV особенно важна, поскольку может поддержать разработку межконтинентальных баллистических ракет, способных нести ядерный заряд.

2 сентября 2023 г. россияне поставили Ирану два учебно-боевых самолета Як-130, пока не дав более современных истребителей-бомбардировщиков Су-35, которые Иран запрашивает уже несколько лет. По некоторым сообщениям, русские также делились с Ираном захваченным оружием США и НАТО, включая противотанковые системы Javelin и зенитные системы Stinger, предположительно, для разработки средств противодействия им.

Иранцы также обращались к России за помощью в получении дополнительных ядерных материалов и в изготовлении ядерного топлива.

Российско-иранское военное сотрудничество, вероятно, определило стратегию неудачного удара Ирана по Израилю в апреле 2024 г., поскольку комбинация беспилотников, крылатых и баллистических ракет, использованная Ираном, зеркально отражает пакеты, разработанные русскими для проникновения в систему противоракетной обороны США и НАТО в Украине.

Провал операции – тоже результат, поскольку иранцы теперь лучше понимают, какой объем и сочетание типов боеприпасов может понадобиться для преодоления израильских систем ПВО. Кроме того, по опыту России в Украине, повторные попытки найти уязвимые места в системах противоракетной обороны могут в конечном итоге увенчаться успехом. И Россия готова поделиться своими знаниями с Ираном.

У иранцев уже давно есть список желаемых российских боевых систем: Су-35 и Су-34, а также системы ПВО С-400, танки и многие другие образцы военной техники. До вторжения в Украину россияне медлили. Возможно, Москва пыталась сохранить и поддержку Ирана, и хорошие отношения с Израилем и арабскими странами, которые были бы весьма обеспокоены поставкой такого оружия Ирану. После вторжения у России не осталось таких систем. Но Путин все ближе и ближе к открытому выступлению против Израиля на стороне Ирана.

Времена, когда Россия балансировала между Ираном и Израилем, похоже, заканчиваются. Русские требуют прекращения огня в Газе, против которого выступает Израиль, и неоднократно принимали в Москве представителей ХАМАСа, Палестинского исламского джихада и других военизированных формирований, связанных с Ираном.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани встретился со своим российским коллегой Сергеем Рябковым в Москве 26 октября. Одновременно в Москве был член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук, который встретился с Багери Кани там же 27 октября.

В ноябре 2023 г. иранские и российские официальные лица снова встречались, и в отчете о встрече говорилось: русские и иранцы обсуждали «политические способы» прекращения наземной операции Израиля в Газе и предоставления гуманитарной помощи жителям Газы.

В сообщениях примерно того же времени указывалось, что русские, предположительно, рассматривали возможность отправки систем ПВО «Хизбалле». Кульминацией стал мартовский телефонный разговор Ибрагима Раиси и Владимира Путина, в котором Путин заявил, что «готов сотрудничать с Ираном по «палестинскому вопросу» все более эффективно и что Россия и Иран занимают одинаковую позицию по этому вопросу».

Если Россия победит Украину, ей никто не помешает поставлять Ирану современное оружие. Украинские войска, снабженные западным оружием, нанесли российской армии большой ущерб, уничтожив тысячи танков и бронетранспортеров, самолеты и системы ПВО. Российская оборонная промышленность пыталась восполнить российские потери, что отчасти и привело Россию к отчаянному поиску иранской (а также северокорейской и китайской) военной помощи.

Однако после возможного поражения Украины российская оборонная промышленность будет интенсивно восстанавливать российскую армию, а затем возобновит прерванный экспорт передовых военных систем. Крепнущие отношения России с Ираном, подстегиваемые иранской поддержкой Ираном российских военных усилий, делают все реальнее перспективу, согласно которой Россия в конечном итоге выполнит обещания предоставить Ирану некоторые из своих самых передовых военных систем.

На данный момент мало оснований ожидать, что Запад сможет вбить клин между Москвой и Тегераном. Российская риторика и действия стали яростно антизападными и приобрели черты цивилизационного конфликта, уже давно характерные для иранской идеологии. Россия стремится построить антизападную христианскую цивилизацию, а Тегеран — антизападную мусульманскую, но и это сейчас не столь важно, поскольку обе стороны считают главным приоритетом победу над США и их союзниками.

Поэтому главное препятствие для российской поддержки Ирана — слабость России. У России, потерпевшей неудачу на Украине и зализывающей раны, будут ограниченные ресурсы для помощи Ирану. С другой стороны, Россия, одержав победу над США и НАТО в Украине и имея в своем распоряжении ресурсы Украины, получит достаточно возможностей, чтобы отплатить своим друзьям и поддержать их в усилиях по достижению общей цели — победить США и изгнать их с Ближнего Востока.

Это иллюзия, что США должны позволить России победить в Украине, дабы противостоять Ирану на Ближнем Востоке. Американцы должны осознать, что российско-иранский военный блок — реальная опасность, что Москва будет поддерживать Тегеран против США и союзников всеми силами, и что победа России — это победа Ирана. Проигрыш России — наоборот, проигрыш Ирана. Следовательно, желая сдерживать Иран, необходимо поддерживать помощь Украине против России.