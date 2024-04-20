В Крыму разбился Z-блогер Миша из Канады 10 20.04.2024, 14:59

4,226

Уроженец российского Магадана переехал на полуостров после оккупации.

В ночь на 20 апреля в оккупированном Севастополе простился с жизнью опасный враг Украины Михаил Касперов.

Информация о смерти появилась утром на его же канале в Telegram «Миша из Канады», передает Диалог.UA.

Уроженец российского Магадана Касперов переехал в Крым после оккупации.

Проживая на полуострове, он занимался пропагандой, сбором средств военным РФ, а также травил местных жителей за проукраинские взгляды.

Нынешней ночью он, катаясь на своем мотоцикле Harley-Davidson, не справился с управлением и выехал навстречку.

Там он в лоб столкнулся с автомобилем «ВАЗ -2114». От мотоцикла осталась только груда обломков.

Касперов получил ранения, несовместимые с жизнью. Его успели довезти до реанимации, однако откачать не смогли.

Отметим, что Касперов фигурирует на сайте украинского «Миротворца». Его там называют «пособником российских оккупантов и антиукраинским пропагандистом».

«Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях РФ против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками», - говорится в профиле оккупанта.