В Беларуси создают еще одного «молочного монстра» 1 20.04.2024, 15:04

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ММЗ №1 поглотил очередное предприятие.

ОАО «Минский молочный завод №1», работающий под брендом «Первый Молочный», монополизировал производство молочных продуктов в столице.

В марте в структуру ММЗ №1 вошел бывший столичный «Гормолзавод №2» (с филиалом «Юник-Агро» в Вилейском районе). В последние десять лет он работал под брендом «Молочный гостинец», сообщает издание «Белорусы и рынок».

Еще в 2008 году ММЗ №1 поглотил другого столичного производителя молочных продуктов «Гормолзавод №3». И поэтому теперь стал единственным их производителем в Минске.

На текущий момент в управлении холдинга «Первый Молочный» также находятся присоединенные к нему в конце 2010-х заводы Молодечненского молочного комбината (в Молодечно, Воложине, Вилейке и Мяделе) и три сельскохозяйственных филиала в Пуховичском, Червенском и Вилейском районах.

Холдинг обеспечивает примерно 70% объема производства молочных продуктов в Минске и Минской области и 18% в масштабе всей Беларуси.

Ранее на ММЗ №1 сообщили, что до конца этого либо в 2025-м году планируется завершить проект по созданию фактически нового предприятия на базе действующего завода в Вилейке. Это будет отдельный цех по производству сыров с белой плесенью.

Столичное предприятие станет первым в Беларуси, которое наладит производство высокомаржинального товара.