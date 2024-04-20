В Беларуси создают еще одного «молочного монстра»1
- 20.04.2024, 15:04
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ММЗ №1 поглотил очередное предприятие.
ОАО «Минский молочный завод №1», работающий под брендом «Первый Молочный», монополизировал производство молочных продуктов в столице.
В марте в структуру ММЗ №1 вошел бывший столичный «Гормолзавод №2» (с филиалом «Юник-Агро» в Вилейском районе). В последние десять лет он работал под брендом «Молочный гостинец», сообщает издание «Белорусы и рынок».
Еще в 2008 году ММЗ №1 поглотил другого столичного производителя молочных продуктов «Гормолзавод №3». И поэтому теперь стал единственным их производителем в Минске.
На текущий момент в управлении холдинга «Первый Молочный» также находятся присоединенные к нему в конце 2010-х заводы Молодечненского молочного комбината (в Молодечно, Воложине, Вилейке и Мяделе) и три сельскохозяйственных филиала в Пуховичском, Червенском и Вилейском районах.
Холдинг обеспечивает примерно 70% объема производства молочных продуктов в Минске и Минской области и 18% в масштабе всей Беларуси.
Ранее на ММЗ №1 сообщили, что до конца этого либо в 2025-м году планируется завершить проект по созданию фактически нового предприятия на базе действующего завода в Вилейке. Это будет отдельный цех по производству сыров с белой плесенью.
Столичное предприятие станет первым в Беларуси, которое наладит производство высокомаржинального товара.