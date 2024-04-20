После потопа Россия сгорит 7 Телеграм-канал «Русский декаданс»

20.04.2024, 15:22

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Местное население, как водится, не предупредили.

Пик паводков фиксируется сразу в нескольких регионах России: сейчас от наводнений страдают Оренбургская, Кемеровская, Тюменская, Томская, Омская и Новосибирска области — частично вода отступает, но прибывает в других уголках страны. Но если где-то замечена повышенная влажность, то значит, где-то будет засуха.

Максимальный — четвертый и пятый — класс лесных пожаров прогнозируют эксперты на юге Мурманской области, а также в Новгородской, Архангельской, Псковской областях и Республике Коми.

Ведется ли информирование населения о том, что в мае, который начнется уже через чуть меньше двух недель, открывается сезон лесных пожаров?

Нет. В прошлом году горели Урал и Сибирь, в позапрошлом тоже, а еще раньше до этого... горели всегда. Ежегодно стихийные лесные пожары охватывают страну, но у правительства обычно нет денег на их тушение — это «экономически невыгодно».

Приоритетнее вести «спецоперацию», разумеется, которая почему-то вышла из берегов.

Если в прошлом году Куренков ждал дождей, которые должны были справиться с пожарами, то в этом, вероятно, порекомендует россиянам черпать воду из квартир в пострадавших от паводка населенных пунктах. Он лично оценивал принесенный ущерб — знает, что вышедших из берегов рек в стране предостаточно.

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