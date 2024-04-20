Белорусы наблюдали северное сияние

Белорусы наблюдали северное сияние1
- 20.04.2024, 15:53
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Уникальное явление.
Северное сияние наблюдали прошлой ночью в Беларуси, сообщает «Еврорадио».
Шансы увидеть северное сияние около 22: 00 были у жителей на 2/3 территории Беларуси. К тому же и условия для наблюдения были хорошими, а хорошими условиями для наблюдения за таким явлением считается облачность.
Палярнае ззянне назіралі мінулай ноччу ў Беларусі. Вось здымкі з-пад Мінска і з Ракава.— Еўрарадыё (@euroradio) April 20, 2024
Моцную магнітную буру прагназавалі з 19 па 22 красавіка. З кожным днём сонечная актыўнасць нарастае. pic.twitter.com/Tj78t0jFCD