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Белорусы наблюдали северное сияние

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  • 20.04.2024, 15:53
  • 1,826
Белорусы наблюдали северное сияние

Уникальное явление.

Северное сияние наблюдали прошлой ночью в Беларуси, сообщает «Еврорадио».

Шансы увидеть северное сияние около 22: 00 были у жителей на 2/3 территории Беларуси. К тому же и условия для наблюдения были хорошими, а хорошими условиями для наблюдения за таким явлением считается облачность.

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