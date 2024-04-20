Военный эксперт: Российские войска лезут в ловушку 6 20.04.2024, 19:13

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Александр Мусиенко

И эту мышеловку нужно запереть.

Руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Radio NV рассказал, что может повлиять на голосование в Конгрессе за выделение помощи Украине и как это отразится на фронте.

Он назвал одну из причин, почему Конгрес может утвердить помощь.

«Я думаю, что влияет просто расчет на то, что российские войска лезут в ловушку и эту мышеловку надо закрыть. То есть там есть очень рациональный расчет: Россия сейчас залезает в ловушку, потому что они интенсифицируют наступление и ведут его непрерывно и без пауз. И почему бы им сейчас не устроить эту ловушку, не закрыть эту мышеловку?», — отметил Мусиенко.

Кроме того, добавил эксперт, есть еще и политические мотивы внутри самих Соединенных Штатов:

«Сейчас республиканцы переворачивают ситуацию в свою пользу и они будут артикулировать это как спасение Украины, будут говорить о том, что, видите, если бы не мы, то и ATACMSов не было бы и помощи не было. И, вообще, республиканцы призывают предоставить план победы Украины, в течение 45 дней его разработать».

Мусиенко пояснил, что в случае принятия конгрессменами положительного решения по Украине, по оптимистическому сценарию ракеты и снаряды мы сможем увидеть через месяц-полтора:

«Я думаю, что как только оружие начнет поступать, сразу эта мышеловка и начнет захлопываться. Главное, чтобы вовремя эти объемы поступали. Вот это очень важный момент».

Он также спрогнозировал, как в связи с этим может развиваться ситуация на фронте в ближайшее время:

«Я думаю, что это будут очень тяжелые и непростые недели, месяцы для Украины, для украинских сил обороны, в том смысле, что нужно будет отражать наступательные действия врага и на Харьков, и на востоке, и, соответственно, нам на это нужно обеспечение. Но когда это удастся, то у Украины появятся возможности даже переходить в локальные тактические контрнаступательные действия еще в этом году».