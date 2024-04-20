Зеленский поблагодарил Палату представителей США за одобрение помощи Украине 2 20.04.2024, 21:17

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Владимир Зеленский

Это решение, по словам украинского президента, спасет «тысячи и тысячи жизней».

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал одобрение 20 апреля в Палате представителей США законопроекта, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов помощи Киеву и союзникам.

Об этом он написал в X (Twitter).

Я вдячний Палаті представників Конгресу США, обом партіям і особисто спікеру Майку Джонсону за рішення, яке зберігає правильний хід історії.



Демократія та свобода завжди матимуть значення у світі й ніколи не зазнають поразки, доки Америка допомагатиме їх захищати. Життєво… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 20, 2024

Глава государства выразил благодарность нижней палате Конгресса США, обеим партиям и лично спикеру Майку Джонсону за «решение, которое сохраняет правильный ход истории».

«Демократия и свобода всегда будут иметь значение в мире и никогда не потерпят поражения, пока Америка будет помогать их защищать. Жизненно важный законопроект о помощи США, принятый сегодня Палатой представителей, поможет предотвратить расползание войны, сохранит тысячи и тысячи жизней и сделает оба наших народа сильнее», – считает президент.

Зеленский также выразил надежду, что законопроект поддержат в Сенате и направят на рассмотрение президенту Джо Байдену.