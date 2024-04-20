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Подросток подрался с преподавателем колледжа прямо на паре

  • 20.04.2024, 22:15
Подросток подрался с преподавателем колледжа прямо на паре

Инцидент произошел в одном из столичных колледжей.

Милиция отыскала подростка, который подрался с преподавателем колледжа во время занятий, сообщает телеграм-канал «Милиция Минска». Ранее ролик с дракой был выложен в сеть. Для профилактической беседы со студентами в колледж приехали милицейские начальники.

Как пишут авторы канала, сотрудники милиции выявили видеоролик с конфликтом студента и преподавателя «во время мониторинга соцсетей». Инцидент произошел в одном из столичных колледжей.

Силовики установили личность 16-летнего подростка, который участвовал в драке, и «операторов съемки».

Заместитель начальника Заводского РУВД Минска и начальник милиции общественной безопасности полковник Дмитрий Шумилин и начальник инспекции по делам несовершеннолетних майор Лариса Палачанская собрали всех учащихся колледжа и провели профилактическую беседу «о недопустимости подобного поведения».

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