Какая погода ждет белорусов в ближайшее время 21.04.2024, 4:56

Последняя декада апреля мало чем порадует.

Ждать хорошего тепла пока не приходится. Рабочая часть недели пройдет под знаком активных циклонических вихрей с южных широт, пишет сайт «Белорусы и рынок».

В результате их влияния будет преобладать очень неустойчивая погода. Прохладные воздушные массы, порывистый ветер и проходящие дожди вперемешку с мокрым снегом усилят дискомфорт погоды. Средняя температура на 2-3°C ниже нормы. Об этом в эфире программы «Метеогид» на ОНТ рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

В начале недели ожидается ненастная погода – погодными процессами станут управлять активный южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты. В результате их влияния в большинстве районов пройдут дожди, ночью и утром с мокрым снегом. Влажность до 90%. Ветер северо-западный, умеренный, временами порывистый. Температура под утро -1…+5°C. Днем в понедельник до +8°C, во вторник от +2°C по северо-востоку до +10°C по юго-западу.

В середине недели за ситуацию в атмосфере над Беларусью будет отвечать очередной южный циклон и связанные с ним активные атмосферные фронты. Ночью по югу, днем в большинстве районов кратковременные дожди. Влажность до 90%. Ветер северо-восточный, восточный, порывистый. Ночью в среду от -2 до +3°C, днем воздух прогреется от +6 до +12°C.

Предварительно, в начале второй половины недели сохранится влияние над погодой южного циклона, который будет медленно смещаться через Беларусь в северном направлении. В четверг на большей части территории, в пятницу по северо-восточной половине – кратковременные дожди различной интенсивности, возможен мокрый снег. Влажность до 90%. Ветер переменных направление, умеренный, временами порывистый. Ночью 0…+6°C. Днем в четверг +6…+12°C, в пятницу от +3°C по северо-западу до +11°C по Брестской области.

В выходные потеплеет, вновь начнет поступать более теплый воздух. Локально пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман, видимость до полукилометра. Ветер западный, умеренный. Влажность до 80%. Ночью от +3 до +8°C, в середине дня в субботу от +7°C в Витебске до +16°C в Бресте, в воскресенье +10…+15°C.