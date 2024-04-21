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«Плохой день для Путина»

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  • 21.04.2024, 8:12
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«Плохой день для Путина»
Дмитрий Кулеба

МИД Украины отреагировал на историческое решение Палаты представителей США.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Палату представителей США за одобрение дальнейшей поддержки своей страны. Руководитель МИД пошутил, что 20 апреля, когда состоялось голосование, стало «плохим днем» для главы Кремля Владимира Путина.

На событие Кулеба отреагировал в соцсети Twitter (X). Он написал свое сообщение на английском языке.

«Плохой день для Путина. Плохой день для всех, кто осмелился поверить, что Америка может поколебаться, когда дело доходит до защиты того, за что и кого она выступает», – заявил политик.

Глава украинского внешнеполитического ведомства поблагодарил Палату представителей США, ее спикера Майка Джонсона и членов обеих партий за принятие долгожданного законопроекта о помощи Украине.

«Каждый, кто воплотил это решение в жизнь, сделал правильный выбор. США подтвердили свое глобальное лидерство», – считает министр.

Кулеба добавил, что с нетерпением ждет, что за проект закона оперативно проголосуют в Сенате США. После этого документ должен подписать американский президент Джо Байден.

Напомним: сенаторы должны начать голосование уже во вторник, 23 апреля. О дате информировал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

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