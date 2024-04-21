В Турции бушует сильнейший шторм 1 21.04.2024, 8:21

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Стихия снесла минарет мечети.

На Турцию с субботы, 20 апреля, обрушился сильный шторм, ветром сносит крыши зданий и валит деревья.

В городе Чанкыры упал минарет мечети, а в море у побережья города Измир образовался торнадо.

Как сообщают местные СМИ, ураган бушует в большинстве регионов Турции. В районе города Кемер в провинции Анталия скорость ветра достигла 118 км в час.

В городе Чанкыры из-за сильного ветра обрушился один из двух минаретов мечети Бадемлик, момент попал на камеры очевидцев.

Люди не пострадали, однако серьезно повреждены транспорт и здания, на которые упал минарет.

В Измире после сильного дождя и урагана утром был замечен торнадо над море. Через некоторое время он исчез, прежде чем достичь суши.

В Анталии с утра начались грозы и кратковременные ливни. Ветер повалил деревья на пляже Коньяалты, а предприниматели пытались удержать свои летающие зонтики и палатки.