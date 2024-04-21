Российские туристы нашли еще одну причину поехать в Беларусь 3 21.04.2024, 8:51

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Ожидается наплыв не совсем обычных гостей.

Еще одна белорусская отрасль заработает на россиянах из-за санкций. Вероятно, страну ждет наплыв кинотуристов из России, так как там перестанут показывать голливудские фильмы.

Такое развитие событий стало возможным из-за того, что крупные сети российских кинотеатров убрали из расписания так называемое предсеансное обслуживание — это когда билеты формально продавались на короткометражные фильмы, а вместе с ними показывались фильмы голливудских кинокомпаний, ушедшие из России после начала войны, пишет «Священный Белавуд».

Так, по данным «Яндекс Афиши», вторая часть фильма «Дюна», которую месяц назад показывали в десятках кинотеатров Москвы и Петербурга, на 18 апреля заявлена только в одном несетевом кинотеатре. На сайтах киносетей «Синема Стар» и «Киномакс», которые ранее активно показывали этот фильм, предсеансного обслуживания тоже нет.

В начале апреля Ассоциация владельцев кинотеатров выступила с призывом к кинотеатрам поддержать российские фильмы и полностью отказаться от предсеансного обслуживания в период с 18 апреля по 12 мая.

В свою очередь ряд дистрибьюторов, в том числе компания «Атмосфера кино», направили сетям кинотеатров письма, в которых также «предлагали» не показывать в эти даты голливудские фильмы по схеме предсеансного обслуживания.

В случае отказа дистрибьюторы пригрозили не продлевать для таких кинотеатров возможность показа лент, которые легально ими распространяются.

Похожую рассылку, по данным сетевого издания CinemaPlex, на которое ссылается РБК, делал и принадлежащий холдингу «Газпром-Медиа» «Централ Партнершип». Похожие требования выдвинул и «Кара прокат».

Дистрибьюторы ссылались на то, что в этот период у них в прокат выходят фильмы российского производства.

Глава агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил РБК, что «такой ультиматум — оставить сети без легального контента — звучит серьезно».

«Вполне вероятно, — считает он, — что по истечении заявленного срока — с 18 апреля по 12 мая — эта практика будет носить постоянный характер, а объем «теневого» проката сократится до минимума».

Тем временем на белорусских кинотеатрах российская практика никак не отразится, так как в Беларуси утвержден закон об использовании контента из «недружественных стран».

Поэтому то, что не покажут в России, явно покажут в Беларуси.