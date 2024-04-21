«Убили, как и Пригожина, предатели у руля» 7 21.04.2024, 8:58

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Рассел Бентли

Z-пропагандист набросился на Кремль из-за ликвидации американского коммуниста на Донбассе.

Оккупант и известный Z-блогер Егор Гузенко (Тринадцатый) болезненно отреагировал на то, что военные РФ убили в Донецке пропагандиста из США Рассела Бентли с позывным «Техас».

С дерзким заявлением он выступил на своем канале в Telegram, передает Диалог.UA.

Z-пропагандиста Бентли, воевавшего на Донбассе с 2014 года против Украины, «запытали» до смерти военные 5-й танковой бригады ВС РФ из Бурятии. Они приняли любителя «русского мира» за шпиона НАТО и разделались с ним, не разбираясь.

Министерство обороны РФ и официальная кремлевская пропаганда сейчас пытаются замять эту некрасивую историю.

Супруге отказываются отдавать тело Бентли, которое, вероятно, сильно изувечено.

Тринадцатый, комментируя убийство, набросился с обвинениями на власти России.

«Кто здесь «свои», а кто «враги», я до сих пор не понимаю... Просто предатели и у*оды у руля, творят, что хотят, су*и! ТЕХАСА УБИЛИ! КАК УБИЛИ МНОГИХ НАШИХ БРАТЬЕВ! КАК УБИЛИ ПРИГОЖИНА, И ВСЕХ, КТО ГОВОРИТ ПРАВДУ», - жаловался военный РФ.

Отметим, что большинство кремлевских Z-военкоров весьма сдержанно комментируют убийство Бентли.

Они даже не упоминают слово «убийство», используя как под копирку нейтральное «погиб». Никаких намеков на то, что расправились с наемником свои, в их постах нет.

Коммунист Бентли приехал на Донбасс в 2014 году. Там он несколько лет воевал против Украины, а после переквалифицировался в Z-пропагандиста и снимал о войне ролики для российских СМИ.

8 апреля Бентли снимал сюжет у военной базы ВС РФ, по которой нанесли удар ВСУ. Там американца схватили российские танкисты, приняв за шпиона НАТО и корректировщика. Z-каналы уверяют, что его жестоко пытали.