«Убили, как и Пригожина, предатели у руля»7
- 21.04.2024, 8:58
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Z-пропагандист набросился на Кремль из-за ликвидации американского коммуниста на Донбассе.
Оккупант и известный Z-блогер Егор Гузенко (Тринадцатый) болезненно отреагировал на то, что военные РФ убили в Донецке пропагандиста из США Рассела Бентли с позывным «Техас».
С дерзким заявлением он выступил на своем канале в Telegram, передает Диалог.UA.
Z-пропагандиста Бентли, воевавшего на Донбассе с 2014 года против Украины, «запытали» до смерти военные 5-й танковой бригады ВС РФ из Бурятии. Они приняли любителя «русского мира» за шпиона НАТО и разделались с ним, не разбираясь.
Министерство обороны РФ и официальная кремлевская пропаганда сейчас пытаются замять эту некрасивую историю.
Супруге отказываются отдавать тело Бентли, которое, вероятно, сильно изувечено.
Тринадцатый, комментируя убийство, набросился с обвинениями на власти России.
«Кто здесь «свои», а кто «враги», я до сих пор не понимаю... Просто предатели и у*оды у руля, творят, что хотят, су*и! ТЕХАСА УБИЛИ! КАК УБИЛИ МНОГИХ НАШИХ БРАТЬЕВ! КАК УБИЛИ ПРИГОЖИНА, И ВСЕХ, КТО ГОВОРИТ ПРАВДУ», - жаловался военный РФ.
Отметим, что большинство кремлевских Z-военкоров весьма сдержанно комментируют убийство Бентли.
Они даже не упоминают слово «убийство», используя как под копирку нейтральное «погиб». Никаких намеков на то, что расправились с наемником свои, в их постах нет.
Коммунист Бентли приехал на Донбасс в 2014 году. Там он несколько лет воевал против Украины, а после переквалифицировался в Z-пропагандиста и снимал о войне ролики для российских СМИ.
8 апреля Бентли снимал сюжет у военной базы ВС РФ, по которой нанесли удар ВСУ. Там американца схватили российские танкисты, приняв за шпиона НАТО и корректировщика. Z-каналы уверяют, что его жестоко пытали.