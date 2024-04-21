Названы авто, которые прослужат вдвое дольше обычных 21.04.2024, 9:41

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Уникальный рейтинг.

Автомобиль – это серьезная инвестиция, одновременно требующая и значительных затрат. Конечно, при выборе авто в первую очередь обращают внимание на соотношение цены и качества. Часто после покупки водителям приходится столкнуться с неприятностями: частыми поломками, дорогим техническим обслуживанием или высокими расходами топлива.

Эксперты провели тщательный анализ рынка и определили, какие автомобили могут прослужить вдвое дольше. В то время как средний автомобиль имеет лишь 11,8% вероятности выдержать более 400 тысяч км, некоторые модели имеют гораздо больше шансов достичь этого рубежа.

20. Toyota Sienna

Какая вероятность выдержать более 400 000 км: 23,3%

Вероятность пробега 400 000+ км по сравнению со средним транспортным средством: 2x

19. Ram 3500

Какая вероятность выдержать более 400 000 км: 24,3%

Вероятность пробега 400 000+ км по сравнению со средним транспортным средством: 2,1x

18. Ram 2500

Вероятность выдержать более 400 000 км: 26,3%

Вероятность пробега 400 000+ км по сравнению со средним транспортным средством: 2,2x

17. Chevrolet Avalanche

Вероятность выдержать более 400 000 км: 26,7%

Вероятность пробега 400 000+ км по сравнению со средним транспортным средством: 2,3x

16. Honda Accord

Вероятность выдержать более 400 000 км: 27,1%

Вероятность пробега 400 000+ км по сравнению со средним транспортным средством: 2,3x

15. Honda CR-V

Вероятность выдержать более 400 000 км: 27,5%

Вероятность пробега 400 000+ км по сравнению со средним транспортным средством: 2,3x

14. Honda Element

Вероятность выдержать более 400 000 км: 27,8%

Вероятность пробега 400 000+ км по сравнению со средним транспортным средством: 2,4x

13. Acura MDX

Вероятность выдержать более 400 000 км: 29,2%

Вероятность пробега 400 000+ км по сравнению со средним транспортным средством: 2,5x

12. Chevrolet Silverado 1500

Шанс выдержать более 400 000 км: 31%

Вероятность пробега 400 000+ км по сравнению со средним транспортным средством: 2,6x

11. Toyota Avalon

Вероятность выдержать более 400 000 км: 33,1%

Вероятность пробега 400 000+ км по сравнению со средним транспортным средством: 2,8x

10. Toyota 4Runner

Вероятность выдержать более 400 000 км: 41%

Вероятность пробега 400 000+ км по сравнению со средним транспортным средством: 3,5x

9. Chevrolet Silverado 2500HD

Вероятность выдержать более 400 000 км: 41,2%

Вероятность пробега 400 000+ км по сравнению со средним транспортным средством: 3,5x

8. GMC Sierra 2500HD

Вероятность выдержать более 400 000 км: 41,3%

Вероятность пробега 400 000+ км по сравнению со средним транспортным средством: 3,5x

7. Toyota Tacoma

Вероятность выдержать более 400 000 км: 41,7%

Вероятность пробега 400 000+ км по сравнению со средним транспортным средством: 3,5x

6. Honda Pilot

Вероятность выдержать более 400 000 км: 42,7%

Вероятность пробега 400 000+ км по сравнению со средним транспортным средством: 3,6x

5. Форд F-250 Super Duty

Вероятность выдержать более 400 000 км: 43,6%

Вероятность пробега 400 000+ км по сравнению со средним транспортным средством: 3,7x

4. Toyota Sequoia

Вероятность выдержать более 400 000 км: 47,1%

Вероятность пробега 400 000+ км по сравнению со средним транспортным средством: 4x

4. Toyota Tundra

Вероятность выдержать более 400 000 км: 47,9%

Вероятность пробега 400 000+ км по сравнению со средним транспортным средством: 4,1x

2. Toyota Land Cruiser

Вероятность выдержать более 400 000 км: 47,9%

Вероятность пробега 400 000+ км по сравнению со средним транспортным средством: 4,1x

1. Форд F-350 Super Duty

Вероятность выдержать более 400 000 км: 49,1%

Вероятность пробега 400 000+ км по сравнению со средним транспортным средством: 4,2x.