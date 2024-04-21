Осужденного на 13 лет Павла Белоуса будут снова судить
- 21.04.2024, 13:16
Формулировка такая же, как по «делу Тихановского».
По делу основателя Symbal.by политзаключенного Павла Белоуса назначили новое судебное заседание. Это следует из расписания на сайте Верховного суда.
Новое заседание пройдет в 11 часов 29 апреля с Минском городском суде. Оно будет закрытым. На нем будут рассматриваться «иные вопросы, связанные с приведением приговора, определения, постановления в исполнение».
Такая же формулировка значится в новом заседании по «делу Тихановского», которое назначено на 25 апреля.
Напомним, основателя магазина национальной символики Symbal.by Павла Белоуса в мае 2023 года приговорили к 13 годам колонии.
Белоуса задержали 15 ноября 2021 года после вызова в милицию. Затем его трижды судили по «административке», а позже перевели в СИЗО уже по уголовному делу.