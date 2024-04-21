Осужденного на 13 лет Павла Белоуса будут снова судить 21.04.2024, 13:16

Павел Белоус

Формулировка такая же, как по «делу Тихановского».

По делу основателя Symbal.by политзаключенного Павла Белоуса назначили новое судебное заседание. Это следует из расписания на сайте Верховного суда.

Новое заседание пройдет в 11 часов 29 апреля с Минском городском суде. Оно будет закрытым. На нем будут рассматриваться «иные вопросы, связанные с приведением приговора, определения, постановления в исполнение».

Такая же формулировка значится в новом заседании по «делу Тихановского», которое назначено на 25 апреля.

Напомним, основателя магазина национальной символики Symbal.by Павла Белоуса в мае 2023 года приговорили к 13 годам колонии.

Белоуса задержали 15 ноября 2021 года после вызова в милицию. Затем его трижды судили по «административке», а позже перевели в СИЗО уже по уголовному делу.